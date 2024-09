Presentazione del libro “Quando muore un amore” a Felino

“Quando muore un amore – Storie di lutto e memoria” è il titolo del libro di Matteo Carlesi che sarà presentato lunedì 30 settembre alle ore 17.30 presso Le Valli Onoranze Funebri in via Roma 6 a Felino.

Nel libro l’autore racconta il dolore che la morte improvvisa del compagno ha lasciato dentro di sé, il vuoto e la disperazione provati davanti a un lutto così grande. Allo stesso tempo i versi vogliono ricomporre un’immagine dell’amato, in una dimensione di nostalgia e affetto, per celebrare i ricordi e il vissuto condiviso, e ripartire, tenendo nel cuore chi adesso non c’è più.

Matteo Carlesi, nato nel 1982 a Pontedera, laureato in CTF, lavora da sempre nel settore farmaceutico. Vive a Villa Campanile, nella campagna toscana, insieme a Nozzi, il suo gatto rosso. Nel tempo libero si dedica al giardinaggio, alla musica e alla lettura, soprattutto di saggi di arte e storia medievale. Ama viaggiare e collezionare libri, fumetti e action figures.