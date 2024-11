Prosegue il percorso di cultura inclusiva dei Musei civici di Parma

Negli splendidi spazi della Camera di San Paolo si è svolto il corso di aggiornamento, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e realizzato dall’Associazione FIADDA, per migliorare l’accessibilità a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in un’ottica di Universal Design dei percorsi museali.

La Camera di San Paolo è stata selezionata dal Settore Patrimonio Culturale della Regione tra i musei del Sistema regionale per promuovere interventi di ampliamento dell’accessibilità e oggi Lucia Brasini e Mariangela Laurenti di Fondazione Gualandi si sono dedicate al personale dei musei civici di Parma per illustrare le modalità efficaci per accogliere all’interno dei siti d’arte persone con questo tipo di disabilità. “Un ambiente adatto contribuisce ad annullare le disabilità” sintetizzano le relatrici “per creare luoghi aperti a tutti oggi possiamo contare su strumenti visivi e il supporto delle tecnologie digitali, ma anche realizzare una comunicazione diretta e un vocabolario mirato sia nella comunicazione verbale che nella cartellonistica di percorso”. Il corso prosegue una linea d’azione dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo: “Si tratta di un ulteriore passo nell’ambito di un impegno convinto per aggiungere o per far acquisire all’offerta culturale della città il vantaggio dell’accessibilità” dice il Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto.

L’iniziativa si inserisce e prosegue, infatti, la linea d’azione e la vocazione all’accessibilità che l’Assessorato alla Cultura e Turismo ha scelto e, nell’ambito della quale, è già stato inaugurato il percorso ad alta accessibilità della Casa Natale Toscanini.

Nel Museo – Casa di persone illustri dell’Emilia Romagna – di Borgo Tanzi un’applicazione propone i testi di accompagnamento alla visita. Con un linguaggio facile da leggere (Easy to read) ed in Comunicazione Aumentativa e Alternativa è stata immaginato anche la mostra Viaggio nella Musica di Miecio Horszowski di Casa della Musica dove linguaggi inclusivi Easy to Read (Etr) e forme espressive composte di pittogrammi in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) consentono un percorso composto da architetture davvero per tutti e per la quale è stata realizzata anche una guida a fumetti frutto di laboratori artistici realizzati da artisti disabili e proposte didattiche laboratoriali per scuole e centri di sostegno alle disabilità. Per queste proposte innovative, alla Casa della Musica, è stato conferito il Premio nazionale “Persona e Comunità” che riconosce, da un decennio, iniziative che, nell’ambito dei servizi erogati dalle P.A., siano volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L’Assessorato alla Cultura grazie al sostegno di Fondazione Cariparma ha poi offerto le scenografiche rappresentazioni della Cupola della Chiesa di San Giovanni Evangelista, nell’anniversario dei suoi primi 500 anni, in maniera totalmente accessibile, portando gli affreschi di Antonio Allegri ad altezza d’occhi, nell’installazione immersiva di Correggio500 dove tutti (ipovedenti, portatori di disabilità) possono goderli grazie al fotopiano di Lucio Rossi.