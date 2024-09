Punto Mobile TEP a Monticelli il 10 settembre in occasione del mercato settimanale

Martedì 10 settembre, dalle 8.00 alle 13.00, in occasione del mercato settimanale sarà presente a Monticelli Terme (Via Montepelato Sud/angolo Via Buozzi) il Punto mobile di TEP.

Tutti gli interessati avranno l’opportunità di acquistare o rinnovare l’abbonamento per l’autobus comodamente e vicino a casa, senza bisogno di recarsi in città.

Presso il Punto mobile saranno disponibili tutti gli abbonamenti ordinari, mensili e annuali, compreso quelli gratuiti Salta su! per studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Chi ancora non possiede la card elettronica Mi Muovo dovrà presentare una fototessera e riceverà subito il proprio titolo di viaggio.

Gli operatori saranno a disposizione anche per sostituire i vecchi biglietti a banda magnetica con quelli nuovi a QR code che stanno entrando in vigore in queste settimane.