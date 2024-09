“Quartieri in festa 2024”: cresce la rassegna del Comune di Parma, giunta alla seconda edizione con dieci date tra cene e feste. Ospite d’eccezione il direttore del Festivalfilosofia Daniele Francesconi il 6 ottobre. Torna il trenino “culturale” per riscoprire il San Leonardo. Coinvolte oltre 200 associazioni

La seconda edizione, con l’ormai tradizionale formula della cena al sabato sera e la festa alla domenica, coinvolgerà cinque quartieri.

Si inizia il 14 e 15 settembre con il Pablo, poi il 21 e 22 settembre San Lazzaro/Lubiana, il 28 e 29 con San Leonardo, il 5 e 6 ottobre Oltretorrente e il 12 e 13 Montanara.

Torna la rassegna “Quartieri in festa”, promossa dall’Assessorato ai Quartieri, Partecipazione e Rapporti con il Terzo Settore del Comune di Parma. Cinque doppi appuntamenti, che coinvolgeranno complessivamente oltre duecento associazioni e numerosi negozi di vicinato che animeranno per un mese e mezzo altrettanti quartieri della città. La rassegna è promossa dal Comune di Parma, in collaborazione con Acer Parma, Verdi OFF, Ascom Confesercenti e Chiesi Farmaceutici.

“Siamo molto contenti di poter ripresentare per il secondo anno le iniziative di “Quartieri in festa”, che si arricchiscono di una nuova tappa, il Lubiana /San Lazzaro. Siamo soprattutto felici di inaugurare la rassegna con il quartiere Pablo, un luogo di grandi potenzialità e di intense tradizioni e storia. Il cuore della festa sarà nel piazzale recentemente ristrutturato dal Comune, ma si svilupperà in viale Piacenza e nelle zone limitrofe, ospitando quasi quaranta associazioni – ha detto l’assessore Daria Jacopozzi -. Questo è anche il quartiere, in città, all’avanguardia nei progetti di cittadinanza attiva, con la firma del Patto di collaborazione tra “Io sono Pablo” e l’amministrazione, per lavorare insieme al mantenimento e allo sviluppo prima di tutto del luogo nel quale si vive o si lavora.

Oltre alla festa, sabato sera, si ripeterà la cena di solidarietà, che quest’anno devolverà parte del ricavato all’associazione TsiryParma, che ha sede nella vicina Baganzola, per un progetto di forestazione e biodiversità in Madagascar. Infine come Comune saremo presenti con uno stand di presentazione dei nuovi Laboratori di quartiere che, una volta nati, potranno diventare anch’essi luoghi di costruzione di idee e rinnovamento del quartiere nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della Educazione alla cittadinanza globale: dei veri e propri Hub di cittadinanza globale attraverso i quali sviluppare proposte coerenti con gli obiettivi dell’agenda 2030. È anche per questo che abbiamo voluto dare un segnale di cittadinanza globale anche quest’ anno, indirizzando alle associazioni di Cooperazione internazionale che si occupano del benessere di “altri” nostri concittadini che vivono in paesi ancora senza diritti essenziali”.

Un’importante collaborazione che quest’anno arricchisce la rassegna è quella con Acer Parma.

“La nostra adesione al progetto permetterà di consolidare la reciproca integrazione della vita sociale dei quartieri degli abitanti dei condomini Acer – fa presente Loretta Losi, la presidente di Acer -. Lo faremo ospitando e ideando iniziative che si svolgeranno nei cortili dei palazzi, in concomitanza con le giornate della rassegna e in sinergia con i presidenti di autogestione. Partiremo con il Pablo e con uno spettacolo di burattini all’interno del comparto di via Olivieri”.

Ogni festa di quartiere avrà un appuntamento dedicato: San Lazzaro con via Catullo, San Leonardo con lo ”storico” quartiere Gasparri, Oltretorrente in piazzale Inzani e via Costituente, Montanara, nell’omonima via. Cinque appuntamenti per riscoprire altrettanti luoghi popolari, che fanno parte della storia della città.

Come sempre è fondamentale il coinvolgimento delle attività commerciali dei quartieri, che resteranno aperte durante le feste.

“Il successo della scorsa edizione di “Quartieri in festa” è stata l’ulteriore dimostrazione dell’importanza del rafforzamento del rapporto di fiducia e di connessione tra residenti, commercianti e associazioni – dice il direttore di Ascom Claudio Franchini, che promuove la rassegna insieme a Confesercenti. Da sempre offriamo un valido aiuto e supporto ai commercianti di vicinato, i quali contribuiscono a mantenere più vivo e sicuro il proprio quartiere, attraverso un’importante azione di presidio e di servizio”.

Un’altra importante collaborazione è quella con Verdi OFF, che quest’anno porterà cinque spettacoli all’interno delle giornate di festa, confermando e rafforzando una sinergia già avviata lo scorso anno. Non mancherà, anche quest’anno, l’importante sostegno di Chiesi Farmaceutici che promuoverà numerose attività all’interno della festa del quartiere San Leonardo, in particolare la realizzazione di due opere di Street Art e un trenino da cinquanta posti che attraverserà il quartiere, con un tour da quaranta minuti, “raccontandolo” ai passeggeri, unendo divertimento e approfondimento culturale. Ma che con i proprio sostegno abbraccia lo spirito che anima l’intera rassegna.

E poi sarà soprattutto la festa delle associazioni della città, che hanno risposto numerose all’invito del Comune, oltre duecento realtà, che saranno presenti per incontrarsi, conoscere e farsi conoscere dagli abitanti del quartiere. “Quartieri in festa” continua a crescere e ogni anno aggiungerà dei nuovi appuntamenti alla propria rassegna. Per l’occasione, anche le biblioteche comunali, Civica, Pavese e Malerba, effettueranno delle aperture straordinarie, proponendo numerose iniziative ed incontri. In particolare il 6 ottobre, presso il cortile della Civica, sarà ospite il direttore di Festivalfilosofia Daniele Francesconi, che presenterà il suo primo romanzo “L’intruso”.

Prima fermata: quartiere Pablo! Il primo appuntamento della seconda edizione della rassegna “Quartieri in Festa”, si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre, con l’abbinamento cena e festa. Saranno presenti quasi quaranta associazioni di volontariato che proporranno iniziative, incontri sulla storia di Pablo e Osacca, spazi espositivi e due visite guidate a cura dell’ITC Bocchi, proiezioni video e dibattiti, camminate metaboliche. Non mancheranno spettacoli musicali, teatrali e di danza. La Polisportiva Coop festeggerà i suoi sessant’anni con esibizioni sportive e una mostra celebrativa. L’appuntamento di Acer con i quartieri sarà all’interno delle case di via Olivieri, dove nel pomeriggio sarà allestita la baracca di burattini con lo spettacolo “Il pappagallo della contessa, ovvero Sganapino sensale d’amore”. In piazzale Pablo tango argentino, Green Band in concerto e Accademia Danza. E poi dj set a cura del Centro Giovani Esprit, attività ludiche, sportive e laboratoriali in grado di coinvolgere soprattutto i più piccoli. In mattinata verrà inaugurato il parco “Pierino Ghiretti”, con la partecipazione del sindaco Michele Guerra e dell’assessora Daria Jacopozzi. Durante tutta la giornata saranno presenti numerose bancarelle della creatività e del gusto, stand di artigianato artistico e street food.