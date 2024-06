Quattro date per avvicinarsi al mondo del calcio per bambine e bambini con Team Crociati

Quattro date per avvicinarsi al mondo del calcio: la società Team Crociati propone quattro appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine delle annate dal 2011 al 2018 per provare a giocare a pallone con allenatori qualificati.



Gli Open Day si terranno al campo sportivo Fratelli Franchini in via De Sica 22 a Parma, con la presenza di tecnici federali e laureati in scienze motorie. Le date sono martedì 2 e giovedì 4 luglio dalle 18.00 alle 19.30 e martedì 9 e giovedì 11 luglio dalle 18.00 alle 19.30.



Info: Mattia Lodi 3358280720, Ghena Cansian 3488643172; teamcrociatiparma@libero.it