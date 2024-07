Rancan (Lega): “Parola ai militanti”, convocato il congresso provinciale

É stato convocato per mercoledì 31 luglio il congresso provinciale della Lega Parma per Salvini Premier.

Il compito di traghettare il partito locale all’elezione del nuovo segretario é stato affidato a Gabriele Delmonte, consigliere regionale e uomo di fiducia del segretario regionale Matteo Rancan, che svolge anche il ruolo di commissario pro tempore.



“La decisione che ho preso è stata quella di ridare subito la parola ai militanti. Penso che nei momenti chiave per il nostro territorio sia da ascoltare il volere dei nostri iscritti e così facendo, situazione di non poca importanza, si potrà affrontare la campagna elettorale per le elezioni regionali con una segretaria provinciale pienamente legittimata.”



“Un segnale chiaro – continua Rancan – che ribadisce l’importanza dei territori e che vuole essere il modo per fermare il prima possibile ogni polemica, divisione e personalismo. Discutiamo ora per poi lavorare uniti verso la meta”

Nella foto Gabriele Delmonte.