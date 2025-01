Rapina al bar Farnese, Cavandoli (Lega): “Grazie a Forze dell’ordine e militari Strade sicure per intervento”

“Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine che sono intervenute, soprattutto nei giorni a ridosso del Capodanno, in tutta Italia. L’episodio di Villa Verucchio nel riminese, dove un egiziano ha accoltellato 5 persone è quello che ha avuto più eco mediatica. Ma non è l’unico intervento in cui le Forze dell’Ordine in Italia hanno avuto un ruolo determinante: anche a Parma un giovane nigeriano di 23 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è recato con un coltello nel bar Farnese della centralissima via Pisacane, nel tardo pomeriggio di Capodanno, tentando di rapinarlo e scagliandosi poi contro gli arredi. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei militari dell’operazione Strade sicure, a presidio della zona centrale, hanno evitato il peggio. Nel rivolgere la mia solidarietà ai proprietari del locale di Parma, rinnovo il mio plauso e ringraziamento a tutte le forze di polizia e militari impegnate a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, vigilando nelle zone critiche delle città e che, come Lega, abbiamo sempre convintamente sostenuto”.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma, intervenendo in Aula a Montecitorio.