CGIL: dove firmare per il referendum di abrogazione legge dell’autonomia differenziata

Contro l’autonomia differenziata, per un’Italia unita, libera e giusta: è partita anche a Parma e provincia la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. La CGIL, tra i firmatari della proposta referendaria e componente del comitato promotore, è protagonista di questa grande azione democratica per rivendicare l’indirizzo di uguaglianza, parità e dignità che fonda il dettato costituzionale.

La sede centrale della CGIL Parma in via Casati Confalonieri, 5/a, è a disposizione per chiunque voglia firmare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.

Anche le leghe dello SPI CGIL territoriale e le sedi delle Camere del Lavoro della provincia (zone di Langhirano, Collecchio, Traversetolo, Fidenza, Salsomaggiore, Borgotaro, Sorbolo e Colorno) raccolgono già le firme negli orari di apertura degli uffici.

Tutti i cittadine e le cittadine residenti, maggiorenni e con un valido documento d’identità sono i benvenuti.