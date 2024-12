“Regala un dono sotto l’albero”, Natale di solidarietà a Sala Baganza

Gli alunni e le alunne della scuola elementare “Athos Maestri”, insieme alle loro famiglie, hanno aderito con grande entusiasmo alla raccolta di giochi “Regala un dono sotto l’albero” lanciata da Dussmann Service in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Loris Malaguzzi”, il Comune di Sala Baganza e Pedemontana Sociale. Giochi da destinare ai loro coetanei meno fortunati, consegnati, in parte, nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre allo Sportello sociale, all’interno del Centro per le Famiglie, da una piccola delegazione di alunni e alunne delle classi prime insieme alle loro maestre, che hanno accompagnato la cerimonia recitando la poesia “Il mio albero di Natale”. “In parte”, perché i doni sono stati talmente tanti da richiedere diverse “spedizioni”.

Ad accoglierli sono intervenuti il sindaco e presidente di Azienda Pedemontana sociale, Aldo Spina, l’assessore alle Politiche sociali, Giuliana Saccani, la responsabile del CpF Sabrina Fornari e Alessandra Viola, responsabile Servizi ristorazione di Dussmann Service di Parma e provincia che gestisce la mensa scolastica di Sala Baganza. «Quest’anno abbiamo pensato ad una collaborazione con l’Istituto comprensivo per un progetto che ponesse l’attenzione sulla precarietà economica generale – ha sottolineato Viola –. Così è nata questa campagna, accolta molto favorevolmente dai bimbi e dalle loro famiglie. Il Comune di Sala Baganza è stato, come sempre, molto attento e abbiamo ricevuto tanti regali». Un successo che si è registrato anche a Felino, dove diversi bambini della scuola primaria, che fa parte dello stesso Istituto comprensivo, hanno analogamente aderito alla raccolta solidale. «C’è stato un lavoro di squadra che ha fatto la differenza – ha aggiunto la rappresentante di Dussmann Service – e per questo voglio ringraziare le famiglie, che sono state così generose».

«Non si poteva affrontare il Natale in modo migliore – ha affermato il sindaco Spina ringraziando i piccoli benefattori –. Il manifesto che ha accompagnato questa iniziativa conteneva la frase “Insieme possiamo fare la differenza” e ogni gesto diventa più significativo se è fatto da tanti di noi insieme, da un’intera comunità che si è unita a voi animando questa raccolta. Gesti che valorizzano la parola “solidarietà”, lo stare attenti intorno a noi e fare il possibile per aiutare gli altri. E se tutti stiamo meglio, la nostra comunità è più solida. Dussmann Service ha avuto una bellissima idea e la scuola è stata splendida nell’accompagnare questo percorso – ha aggiunto il primo cittadino – che insieme ai nostri uffici presentiamo qui, all’interno del Centro per le Famiglie, struttura importante che attraverso altri strumenti cerca di essere vicino a tutte le nostre famiglie».