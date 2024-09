Regionali, Elena Ugolini a Parma: “Una nuova visione di futuro è possibile”

“Una nuova visione di futuro, più attenta alle persone e meno agli interessi dei partiti. È questo il metodo che propongo alla nostra Regione, che ha bisogno di tanta cura e attenzione perché non possiamo accontentarci” spiega Elena Ugolini, la candidata civica alla presidenza dell’Emilia-Romagna.

“Sto girando tutta la nostra Regione per ascoltare le esigenze dei territori: abbiamo bisogno di una sanità realmente vicina alle persone, basata su una visione nuova che fa della presa in carico il criterio con la quale è gestita; i bandi per le aziende devono essere semplificati perché oggi costituito più un ostacolo che un beneficio; il calo delle nascite minaccia il nostro futuro, quindi dobbiamo aiutare le giovani coppie a crescere i figli, fornendo non solo contributi economici ma anche strutture sociali che garantiscano, sopratutto alle donne, la conciliazione tra lavoro e famiglia. Una nuova visione di futuro è realmente possibile per questo motivo ho deciso di candidarmi”.

Sono tanti i temi di cui ha parlato Elena Ugolini a Parma, tra cui chiaramente “la formazione professionale, che deve essere sbloccata. Inoltre, dovremo cambiare la legge urbanistica e adottare un vero Piano Casa. Il capitale di innovazione e le competenze industriali costituiscono un patrimonio fondamentale per la nostra Regione. La politica deve dare gli strumenti a chi garantisce ogni giorno ricchezza e occupazione” conclude Elena Ugolini.