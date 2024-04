Pontremolese: dal 29 aprile all’8 giugno modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori

Sarà sospesa la circolazione ferroviaria ordinaria tra Berceto e Pontremoli dal 29 aprile al 8 giugno.

Sono, infatti, programmati lavori di manutenzione sulla linea Parma – La Spezia tra le due stazioni su varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano i fiumi Taro, Bettinia, Magra e il torrente Verde.



Su questa parte di linea saranno inoltre svolti interventi di consolidamento all’interno delle gallerie ‘Bastardo’ e ‘Borgallo’, nonché attività di rinnovamento del binario e della massicciata ferroviaria tra le stazioni di Filattiera e Pontremoli, rinnovamento deviatoi nelle stazioni di Fornovo e Grondola e manutenzione agli impianti segnalamento e trazione elettrica. Contestualmente saranno effettuati interventi di potatura della vegetazione infestante lungo la linea, nonché altre attività minori di manutenzione all’armamento, agli impianti tecnologici ed alle opere civili ricadenti nella tratta interrotta.



Inoltre, nella stazione di Borgotaro saranno realizzati lavori per il rialzamento del marciapiede a 55 cm secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, con contestuale installazione di ascensore e pensilina per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni.



Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 26 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 80 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 20 mezzi di cantiere.



Attività preliminari inerenti i lavori in oggetto saranno effettuate anche nel fine settimana del 13/14 aprile con interruzione della circolazione linea Pontremoli e Berceto.



Inoltre dal lunedì al venerdì dall’8 al 24 aprile 2024 tra Pontremoli e Chiesaccia saranno svolte attività di manutenzione ai binari.

Anche il regionale di Trenitalia subirà modifiche sulla stessa linea, ove possibile sono previste corse con bus tra Pontremoli e Berceto.



Sempre nel periodo 8 – 24 aprile, dal lunedì a venerdì i treni Regionali 19239 (Pontremoli 12.09 – La Spezia 12.54), 19242 (La Spezia 10.02 – Pontremoli 10.53) e 19235 (Parma 08.47 – La Spezia 10.54) saranno cancellati parzialmente. Previste corse bus tra Pontremoli e Aulla e tra Pontremoli e La Spezia. Nello stesso periodo il treno 19246 (La Spezia 12:08 – Parma 14:14) di Trenitalia Tper avrà origine da Pontremoli partenza 12.52.



È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.



I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.