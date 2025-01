Rinnovo ccnl metalmeccanico: Fim, Film e Uilm proclamano otto ore di sciopero

A seguito della rottura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Federmeccanica-Assistal, che si è determinata nell’ultimo incontro del 12 novembre 2024, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, insieme alla delegazione trattante, hanno proclamato, a decorrere dal 15 novembre lo sciopero del lavoro straordinario e il blocco di tutte le flessibilità.

Inoltre Fim, Fiom e Uilm, a sostegno delle richieste presentate nella piattaforma unitaria per dare un futuro all’industria metalmeccanica, hanno dichiarato 8 ore di sciopero articolato secondo le modalità definite unitariamente a livello territoriale e da effettuare in ogni aziendaentro il 15 gennaio 2025.

Nel territorio parmense lo sciopero di 8 ore è proclamato per martedì 14 gennaio con presidio dalle 10 alle 12 davanti alla Ingersoll Rand, in via San Leonardo, 73, a Parma.