Salso: 3 patenti ritirate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol.

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, in aderenza all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia salsese a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Il dispositivo di controllo che si è mosso su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Salsomaggiore, ha fatto risaltare la sua presenza sia nella cittadina termale che nei comuni limitrofi.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, ha fatto registrare un totale di 3 patenti ritirate ed altrettante persone segnalate, di cui una, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica e altre 2 sanzionate amministrativamente con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Parma.

denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica con ritiro della patente:

Un 27enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,26 G/L – patente ritirata;

sanzioni amministrative con ritiro di patente:

Un 43enne italiano, residente fuori provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,71 G/L. – patente ritirata.

Un 33enne italiano residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,57 G/L. – patente ritirata.

I Carabinieri ricordano che tali controlli, svolti con l’obbiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, saranno intensificati di numero e frequenza su tutto il territorio della provincia.

Tra le novità introdotte dal nuovo codice della strada (con alcuni aspetti specifici che saranno ulteriormente definiti da decreti ministeriali di attuazione), prevede sanzioni più pesanti per chi usa il cellulare mentre guida o per chi viene trovato positivo ad alcol e stupefacenti.

La novità è la sospensione della patente per una settimana per chi è sorpreso con il telefono al volante. Questo vale anche per chi viene trovato senza cinture o contromano.

La sanzione per chi guida con lo smartphone va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. La multa aumenta a 1.400 euro e c’è la sospensione sino a tre mesi in caso di recidiva. Tempi che raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente.

Guida in stato di ebbrezza, tolleranza zero, con novità per i recidivi: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Per i recidivi c’è la novità dell’alcolock: un dispositivo che impedisce la messa in moto del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. Ogni volta che si siede in macchina, il guidatore dovrà sottoporsi a questa sorta di etilometro mobile soffiandoci dentro.

Per i neo patentati, il tasso alcolico dovrà essere pari a zero per i primi 3 anni e sempre per loro sale da uno a tre anni il divieto di guida delle super-car, anche se potranno guidare auto più potenti rispetto a prima, una delle novità più contestate.

Tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti e poi si mette alla guida. Basterà risultare positivi ai test per la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

Eccesso di velocità. Sanzione da 173 a 694 euro, invece, per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Nei centri abitati, la sanzione va da 220 e 880 euro con patente sospesa sino a un mese.

Autovelox. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo.

Per i monopattini è ora previsto l’obbligo di targa (contrassegno identificativo), casco anche sopra i 18 anni e assicurazione per la responsabilità civile, mentre gli automobilisti dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta.

Sempre per quanto riguarda i monopattini, per i veicoli a noleggio l’obbligo di casco riguarda l’utente (le norme sul contrassegno identificativo/targa e sull’assicurazione saranno ulteriormente definite dai decreti attuativi del Codice).

Abbandono di animali, revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada.

Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.

