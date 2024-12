Salso, ruba super alcolici al supermercato: denunciato un 44enne

Nasconde 6 bottiglie di Vodka nello zaino ed esce senza pagare. Fermato dal personale della sicurezza, consegna la merce ma si dà alla fuga. Rintracciato dai carabinieri poco distante dal supermercato.

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato per tentato furto aggravato un 44 enne gravato da diversi precedenti di polizia per reati analoghi.

Nei giorni scorsi l’uomo è entrato in un supermercato di Salsomaggiore Terme con uno zaino sulle spalle ed ha iniziato a girare tra gli scaffali, soffermandosi soprattutto nelle corsie dei superalcolici.

L’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, che aveva già notato l’uomo all’ingresso e non gli era piaciuto il fare troppo guardingo, ha deciso di sorvegliarlo a distanza. Di lì a poco lo ha notato arraffare delle bottiglie di vodka dagli scaffali e nasconderle nello zaino per poi avviarsi velocemente alla cassa “self” dove ha pagato un solo prodotto del valore di pochi euro.

Intuita la dinamica delittuosa lo ha subito rincorso e fermato prima dell’uscita del supermercato chiedendogli di seguirlo in ufficio dal Direttore per dei chiarimenti.

L’uomo, visibilmente agitato, aderendo alla richiesta dell’addetto alla sicurezza lo ha seguito in un ufficio del supermercato ed alla presenza del Direttore ha immediatamente ammesso le proprie colpe. Dopo aver estratto dallo zaino 6 bottiglie di vodka, del valore di 50 euro circa, che ha riconsegnato nelle mani del personale e si è dato alla fuga scappando di corsa all’esterno dello stabile.

Il Direttore del supermercato, alla luce di quanto appena successo, ha immediatamente chiamato il 112 segnalando l’accaduto comunicando una descrizione particolareggiata dell’uomo e degli indumenti indossati.

I militari della Stazione salsese, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato quasi subito nelle vicinanze del supermercato grazie alla descrizione fornita dal segnalante.

L’uomo fermato, identificato in un 44enne italiano con precedenti specifici è stato dunque preso in custodia dai Carabinieri ed accompagnato in caserma per gli approfondimenti di rito.

Il direttore si è dunque recato nella caserma dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme dove ha formalizzato la denuncia consegnando anche la copia dei filmati di sorveglianza.

I militari, a seguito della denuncia hanno avviato l’indagine sviluppando anche l’analisi dei filmati da dove sono stati estrapolati diversi “fermo immagine” ritraenti l’autore del furto che sono risultati combaciare specularmente con la persona fermata.

Per il 44enne, al termine degli accertamenti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di tentato furto aggravato.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

