Salumificio Siri: qualità e gusto dal 1974

Dal 1974 il Salumificio Siri si contraddistingue per la genuinità dei prodotti e dei metodi di lavorazione. Nel corso dei decenni l’azienda si è ritagliata un’ampia fetta di mercato, diventando una delle principali realtà del parmense. (foto di Ivano Zinelli)

Oggi, dopo cinquant’anni da quel lontano 1974, il Salumificio Siri porta avanti la tradizione con metodi di lavorazione artigianali. La rigorosa scelta delle materie prime, la passione per il proprio territorio e la continua ricerca degli antichi sapori contadini sono alla radice di questa storica azienda. Il loro traguardo è riportare sulla tavola di oggi il gusto, il profumo semplice, genuino e naturale di una volta.



LA STORIA

Sin dalla giovanissima età di dodici anni, Ermes Siri aiuta lo zio nella lavorazione della carne, quando ancora le famiglie si producevano quel poco di salumi con i maiali che allevavano. Alla maggiore età inizia come operaio presso l’azienda del Cav. Boschi, facendo in lui germogliare la passione dei salumi. Grazie all’abilità acquisita e alla sua passione decide di avviare una sua attività. Oggi, a cinquant’anni di distanza, è ancora presente nell’azienda e porta avanti con ammirevole tenacia, insieme al nipote Alessandro e alla figlia Susanna, questa piccola, ma importante storia fatta di passione che si traduce in un’attenzione costante alla qualità delle lavorazioni per ottenere, allora come oggi, grandi salumi.

LA COPPA

La punta di diamante del Salumificio Siri è certamente la Coppa. L’insaccato è realizzato secondo i metodi artigianali con carni italiane provenienti da allevamenti certificati e salate manualmente con il sale di Sardegna e Sicilia. Lo staff sceglie le parti migliori, le rifila immediatamente dopo la consegna e di seguito inizia il processo di salatura a mano e a secco. Dopo vari periodi di riposo nelle celle, il prodotto viene posto nelle stanze di asciugatura e infine in quelle di stagionatura. È in quest’ultima fase che la coppa acquisisce profumi e sapori autentici, aromi distintivi di una cultura secolare affermata in tutto il mondo. La stuzzicante Regina del Salumificio Siri si presenta nella sua imbattibile tripletta: ROSSA, ARTIGIANALE o IGP; oggi anche AFFUMICATA. Stagionata o cotta ma sempre seducente al punto giusto. L’azienda è da sempre attenta al benessere e la Coppa in tutte le sue versioni è prodotta con carni provenienti da allevamenti Italiani privi di OGM, contaminanti e allergeni o altre sostanze dannose per il nostro organismo. Grazie alla scelta e alla genuinità delle materie prime, la Coppa raggiunge standard di qualità importanti che sono alla base di un’esperienza culinaria unica.

COPPA DI PARMA IGP

La Coppa di Parma IGP è ottenuta dal collo di suini appartenenti a razze pregiate, lavorata secondo i metodi artigianali. La Coppa di Parma IGP Siri si differenzia in tutta la sua autenticità. Qualità e maestria, uniti alla semplicità degli ingredienti naturali, caratterizzano questo prodotto rendendola semplicemente eccellente.

COPPA STAGIONATA 1974

La Coppa Artigianale o Coppa 1974 è da sempre il cavallo di battaglia dell’azienda.

È nata con lo spirito di ricreare il sapore delle tavole contadine di una volta e di far riscoprire il profumo e il sapore lasciato al palato da quel pezzo di storia che i vecchi norcini portavano sulle tavole. Le carni selezionatissime e le materie prime semplici rendono questo prodotto inconfondibile. Raffinatezza, gusto e qualità superiore.

COPPA LA ROSSA PICCANTE

La Coppa Rossa Piccante è la rivoluzionaria di casa Siri. Saporito e audace, questo prodotto è un mix malizioso di sapori mediterranei. Anche per la Coppa Rossa Piccante la scelta delle materie prime è l’arma vincente, unita all’abilità delle mani esperte, ricreando come note musicali, un connubio straordinario.

IL FIOCCO

Il Re di Corte è il “Fiocco Siri”.

Il suo straordinario profumo, l’armoniosa espressività di sapori rendono esclusivo questo prodotto conferendogli il titolo d’onore di Re. Sapore delicato, autentico, accattivante incanterà anche i palati più raffinati ed esigenti con espressività sopraffina… A seconda delle preferenze può essere realizzato con cotenna e senza cotenna, oppure nella superba versione in vescica, o cotto. Il Fiocco Siri è un’esperienza sensoriale unica. Semplice con cotenna con ossetto o senza ossetto, sfrenato cotto, elegante in vescica. Le carni utilizzate per la realizzazione del Fiocco Siri provengono da allevamenti italiani. Dopo un’attenta selezione delle carni, il prodotto viene salato a secco a mano. Successivamente viene posto a riposo in celle apposite e in camere per la stagionatura.

Durante quest’ultima fase il Fiocco si caratterizza per il profumo inconfondibile, per il sapore raffinato e deciso. Il prodoto è assolutamente privo di OGM, allergeni e contaminanti.

LA CULATTA

La Culatta di Siri è la Regina di Cuori dell’azienda. È parte del muscolo della coscia del suino. Incarna al meglio l’autenticità e il carattere dei salumi del territorio ed è ideale per degli aperitivi o antipasti gustosi. Dopo l’attenta selezione delle migliori carni, la materia prima viene salata a mano e lasciata riposare nelle celle. Di seguito passa dalle stanze di asciugatura a quelle di stagionatura per almeno 14 mesi. Apoteosi per il palato, è la regina delle tavole. La Prestigiosa Culatta Siri è un tripudio di sapori. La sua eccellenza e raffinatezza la rendono la Regina di Cuori dell’azienda, in grado di conquistarvi ad ogni fetta. Anche la Culatta di Siri è realizzata utilizzando suini provenienti da allevamenti italiani, nutriti con prodotti naturali e lasciati crescere all’aria aperta.

IL SALAME

Il Salame nostrano viene prodotto con carni selezionatissime e provenienti da allevamenti certificati presenti sul territorio nazionale. Sale e pepe fanno da cornice alla carne conferendole un sapore unico, frutto di secoli di ricerca e apprezzato a livello internazionale. Il Salame nostrano viene prodotto in quantità limitate ed è pronto per essere gustato già dopo poche settimane. Oltre a servire da accompagnamento, può essere cotto nel vino.

SALAME ARTIGIANALE

Famigerata spada magica del Reame Siri è il Salame.

Realizzato con ingredienti della tradizione antica contadina e i sapori del territorio felinese. Donerà un istante di pura e semplice magia. Il posto di rilievo lo merita certamente il Salame nostrano, da sempre fra i prodotti capaci di rappresentare al meglio il territorio. Lo spirito artigianale e la ricerca dei sapori e dei profumi di un tempo sono una vera e propria filosofia per il salumificio.

I NOSTRI PRODOTTI

Coppa, Coppa Cottarella, Culatello, Prosciutto Crudo, Fiocco, Culatta, Salame, Pancetta, Gola, Linea Luxury Bresaola, Linea Luxory Fiocco, Lardo, “gli Stagionali”: Lombetto classico, Zampone, Cotechino, Spallotto.