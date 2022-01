Salvini sul caro bollette cita aziende di Parma, Alberini: Lega al lavoro per famiglie e imprese

“Ringrazio Matteo Salvini per l’attenzione che ha rivolto nei confronti di due aziende di Parma. La Lega conferma il suo impegno in difesa di famiglie e imprese, colpite da un aumento vertiginoso dei costi dell’energia. Un primo risultato è già stato raggiunto grazie al nostro movimento. Penso allo stanziamento di quasi due miliardi di aiuti, tra annullamento degli oneri di sistema per le bollette del primo trimestre del 2022 e contributo del 20% delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022. Il governo però può e deve fare ancora di più. Per questo, a fianco del nostro segretario, continueremo la battaglia in favore di uno scostamento di bilancio che scongiuri la chiusura di molte aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, a Parma come nel resto d’Italia”.

Così Sabrina Alberini, referente provinciale Lega Emilia per Salvini premier.