San Secondo: la Casa della comunità protagonista di un reportage del Texas Tribune (Usa)

La Casa della comunità di San Secondo protagonista di un reportage giornalistico per la testata on line The Texas Tribune (Usa).

Dopo la visita alla struttura della giornalista Eleanor Klibanoff, la fotografa Margherita Mirabella ha dedicato una mattina di scatti all’attività della struttura sanitaria dell’Azienda Usl di Parma, in un servizio commissionato dalla testata d’Oltreoceano sull’esperienza delle Case della comunità in Emilia-Romagna realizzato in collaborazione con la Regione.

Per le sue caratteristiche – la più grande della provincia di Parma, con un’ampia gamma di servizi specialistici e l’ospedale di comunità – la Casa della comunità del parmense è stata scelta dal Texas Tribune come esempio innovativo di organizzazione dei servizi sanitari territoriali, insieme ad un’analoga struttura pubblica del Bolognese. Non è la prima volta che la Casa della comunità di San Secondo viene individuata come esempio virtuoso, con visite di delegazioni estere di professionisti sanitari e l’attenzione della stampa nazionale e non.