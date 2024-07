Scuola elementare Rodari: 140mila euro per la sistemazione dell’area esterna

La Giunta Comunale ha deliberato la presa d’atto del progetto esecutivo presentato da Parma Infrastrutture S.p.A. per la sistemazione dell’area esterna della Scuola Primaria Rodari, situata in Via Fermo Ognibene.

La Scuola Primaria Rodari è affidata in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A., società in house providing del Comune di Parma, con la missione di assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e valorizzazione.

Gli interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico della Rodari sono ormai completati e si procederà anche alla sistemazione delle aree esterne con l’obiettivo di riconsegnare una scuola con zone esterne adeguate al livello di ristrutturazione del complesso edilizio.

Il progetto di sistemazione dell’area esterna della Scuola Primaria Rodari prevede interventi per 140.000 euro da parte di Parma Infrastrutture S.p.A. e interesserà una superficie di circa 6.580 mq destinata a giardino, caratterizzata da terreno completamente pianeggiante e costituita da varie tipologie di piante.

Nello specifico si procederà con la sistemazione dei percorsi veicolari interni e del verde, con scelte improntate alla biodiversità locale; verrà realizzata un’aula didattica per offrire uno spazio di apprendimento alternativo. Inoltre verrà costruito un teatrino all’aperto dedicato alle lezioni, uno spazio versatile e accogliente, accessibili a tutti. Infine verrà realizzato un orto botanico, con una serra per la coltivazione di piante durante tutto l’anno, permettendo esperimenti educativi e studi sulla botanica.

Al termine degli interventi sulle aree esterne, verrà restituito agli alunni e alle alunne della Scuola Rodari un ambiente riqualificato e stimolante dove sperimentare attività educative, ricreative e culturali diversificate.