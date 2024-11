“Sempre 25 Novembre. La cassetta degli attrezzi contro la violenza di genere”: al Salone Trentin della CGIL

CGIL Parma, insieme al suo Coordinamento Women CGIL Parma, organizza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un incontro per ragionare sugli strumenti attualmente a disposizione per prevenire e contrastare i fenomeni di abuso e sopraffazione nei confronti del genere femminile.

Affinchè sia SEMPRE 25 NOVEMBRE occorre infatti mettere in rete e diffondere quanto più possibile tutti quegli “attrezzi” e dispositivi normativi atti a prevenire e affrontare le siutuazioni di violenza, oltre che a mettere in sicurezza le vittime. Un’operazione innanzi tutto culturale, che deve coinvolgere tutte le parti in causa.

Per questo, nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, alle ore 16.30, dopo i saluti di PAOLA BERGONZI, segretaria confederale CGIL Parma con delega alle Politiche di Genere, e l’intervento introduttivo di SILVIA SARTORI, coordinatrice Women CGIL Parma, la tavola rotonda coordinata dalla giornalista GIULIA VIVIANI coinvolgerà SAMUELA FRIGERI, presidente Centro Antiviolenza di Parma ODV, DANIELA CHERUBINI, docente e ricercatrice dell’Università di Parma su questioni e strumenti della comunicazione di genere, ALESSIO TESTI, dirigente psicologo servizio LDV (Liberi dalla violenza) Azienda USL Parma, e un rappresentante della Questura di Parma, invitato a parlare del cosiddetto Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69), provvedimento normativo che si propone di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza.