Servizio Civile Universale: una bella storia!

Legacoop Emilia Ovest è accreditata per il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

La motivazione per la quale in questi anni la Legacoop ha partecipato all’esperienza del Servizio Civile Universale, e precedentemente a quella dell’obiezione di coscienza al servizio militare, è di fatto già insita nei valori stessi della cooperazione: la promozione sociale, il miglioramento della qualità della vita, la solidarietà, la formazione, l’educazione.

L’esperienza che Legacoop offre ai giovani che vogliono impegnarsi in questo percorso rappresenta una opportunità di crescita sia individuale che professionale all’interno delle cooperative aderenti, attraverso le attività proposte.

Il Servizio Civile universale è un’esperienza rivolta ai giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che intendono concorrere alla difesa della patria partecipando all’attuazione di progetti di sviluppo sociale, culturale ed economico del paese Dl. 40/2017 E l. 64/01 . Nasce nel 2001, dall’esperienza dell’Obiezione di coscienza (1972) e la chiusura della leva obbligatoria, gli operatori volontari NON sono Obiettori.

BANDO SERVIZIO CIVILE 2025

Scadenza 18/02/2025, ore 14.00

Titolo del PROGRAMMA “PARTECIPATUTTI: PROGETTI PER INCLUDERE ”

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda su

https://domandaonline.serviziocivile.it

È necessario accedere con lo SPID.

SCEGLI TRA I PROGETTI:

OLTRE LE BARRIERE / settore: disabilità

SENZA ETÀ / settore: anziani

PICCOLE MANI GRANDI CUORI / settore: educativo

ANIMAZIONE COMUNITARIA / settore: educativo, culturale

NELLE COOPERATIVE:

Altimonti (RE), Cabiria (PR), Coopselios (RE), Emc2 onlus (PR), ICS (RE), Il Ginepro (RE), Proges (PR e RE), Proges Educa (PR)

IL SERVIZIO CIVILE OFFRE:

CREDITI FORMATIVI universitari

ASSEGNO MENSILE di € 507

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE acquisite

RISERVA DEL 15% nei concorsi pubblici

PERMESSI di assenza

MALATTIA RETRIBUITA

FORMAZIONE

TUTORAGGIO per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro

PER INFO serviziocivile@leo.coop