Sicurezza stradale, Cavandoli (Lega): “Ragazza investita su strada Traversetolo, immagini scioccanti, Comune inerte”

“Le immagini circolate oggi sulla stampa locale della ragazza investita da un’auto a Parma su strada Traversetolo mentre attraversava sulle strisce pedonali sono scioccanti e risollevano il tema della sicurezza stradale su quel tratto di strada percorso ogni giorno da veicoli, anche pesanti, a velocità sostenuta.

Per ben due volte, l’ultima lo scorso luglio, la Lega ha portato in Consiglio Comunale le problematiche di strada Traversetolo, come la necessità di marciapiedi su entrambi i lati e di piazzole per chi deve prendere l’autobus, oltre ad una maggiore illuminazione e la necessità di una pista ciclabile almeno fino al Botteghino, ormai dimenticata dal bilancio comunale.

Non è accettabile che il Comune di Parma continui a ripetere che si prende l’impegno di intervenire, senza poi fare nulla.

Oggi possiamo parlare di tragedia sfiorata, perché la ragazza in questione è fortunatamente sopravvissuta, ma l’amministrazione non può rimanere inerte di fronte al rischio che corrono i tanti ragazzi, studenti e lavoratori, che ogni giorno in quella zona, anche con il buio, devono attraversare la strada per prendere i mezzi pubblici e andare in città”.

avandolicCosì Laura Cavandoli capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Parma.