A Talignano per la rassegna “A Tu per Tu” una serata tra arte, sapori e musica barocca

Il prossimo appuntamento della rassegna “A Tu per Tu” di martedì 6 agosto, non sarà un concerto come tutti gli altri, ma una serata itinerante tra arte, sapori e musica: l’arte del gioiello medievale della Pieve di San Biagio a Talignano, i sapori della Salumeria Merusi 1876 di Sala Baganza e le armonie barocche dell’Ensemble “Benedetto Marcello” che eseguirà brani di Vivaldi, Mascitti, Gaudioso, Sammartini e Giuliano.

Serata che inizierà alle 19, con la visita guidata gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, alla Pieve. Alle 20 sarà il momento dei sapori, con la degustazione al negozio-salumeria Merusi 1876 in piazza Gramsci a Sala Baganza (su prenotazione, 10 € a persona), mentre alle 21, nel Cortile della Rocca Sanvitale, saliranno sul palco i musicisti dell’ensemble Gianfranco Lupidi (violino), Luca Matani (violino), Ettore Maria Del Romano (clavicembalo) e Francesco Mammola (mandolino). Una formazione cameristica nata all’interno dell’omonima Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello” con l’obiettivo di riscoprire il vasto repertorio strumentale italiano del XVIII secolo, di raro ascolto e di rilevante interesse, senza trascurare i più significativi compositori europei.

Riscoperte che sono il frutto di un lavoro di studio e di ricerca che ha portato la “Benedetto Marcello” al raggiungimento di una propria identità stilistica e musicale, grazie anche al contatto con composizioni inedite, eseguite per la prima volta in tempi moderni con grande interesse da parte della critica. Un esempio tangibile è la ricostruzione ed esecuzione delle “Sonate a tre” di Michele Mascitti, incise su cd per la casa discografica Nuova Era con ottimi riscontri della critica sulle più importanti riviste specialistiche nazionali quali Amadeus, CD Classica, Suono, Musica, Il Giornale della Musica, Piano Time e Musicalia. L’ensemble ha tenuto, inoltre, diversi concerti in Italia e all’estero (Germania, Belgio e negli Stati Uniti), incontrando sempre il plauso della critica del pubblico.

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti, mentre la visita guidata dovrà essere prenotata telefonando allo 0521 331342, o inviando una mail a roccadisalabaganza@gmail.com. Per prenotare la degustazione, invece, occorre telefonare allo 0521 063015.

La rassegna “A Tu per Tu”, quest’anno giunta alla sua 18esima edizione, è il risultato dell’impegno del Comune di Sala Baganza e dell’imprenditore Giorgio Tittarelli, il titolare dell’azienda Crosspolimeri che insieme alla sua famiglia non ha mai fatto mancare il suo supporto, ed è realizzata in collaborazione con Parma OperArt sotto la direzione artistica del Maestro Claudio Piastra.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense – Tel. 0521 331342/43, email: iat@unionepedemontana.pr.it.