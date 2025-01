Teatro Magnani di Fidenza: “Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo”

Per il giorno della Befana, al Teatro Magnani è in programma uno spettacolo per il pubblico dei bambini (dai 3 ai 7 anni) e le loro famiglie: “Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo” della compagnia Teatro Gioco Vita, tratto dall’opera di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati per i piccoli.

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo non infila la camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza ed esce di casa… rimanendo chiuso fuori! Ma il bosco è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, che mettono fortemente in crisi la sua vanità.

Dal 2018, anno del debutto, questa produzione ha girato ogni parte d’Italia raccogliendo sempre grande successo, è molto amata dal pubblico dei bambini e delle bambine, ma anche dagli adulti che vi ritrovano il sorriso dell’infanzia. È un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e pensare piccoli e grandi.

In scena un solo attore-narratore, Andrea Coppone, che, aiutandosi con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie del linguaggio teatrale di Teatro Gioco Vita e una qualità di movimento fortemente coreografica, interpreta tutti i personaggi della storia. La regia e le scene sono di Fabrizio Montecchi.

