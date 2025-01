Tenta il furto in un negozio del centro, doveva già scontare una pena in carcere: arrestato

La Polizia di Stato di Parma ieri ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano 45enne di fatto senza fissa dimora, perché responsabile di un tentato furto aggravato.

In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri 06.01, 2024, un equipaggio delle volanti è intervenuto in un negozio di abbigliamento del centro cittadino per una segnalazione di furto.

La volante giunta sul posto, allo scopo di ricostruire l’accaduto prendeva contatti con l’addetto alla sicurezza, il quale riferiva di aver notato in precedenza un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie di abbigliamento del reparto uomo. Lo stesso dopo aver prelevato dallo scaffale un giubbotto ed un cappuccio di lana, si dirigeva verso le cabine di prova. Trascorsi alcuni minuti, l’uomo usciva dal camerino con indosso il giubbotto nuovo e la cuffia di lana, avviandosi verso l’uscita, omettendo di pagare la merce.

L’uomo, veniva fermato dall’addetto alla sicurezza all’uscita del negozio con ancora il giubbotto e il cappuccio indosso, e successivamente veniva affidato ai poliziotti nel frattempo intervenuti.

La merce del valore complessivo di 140 euro danneggiata, poiché privata del dispositivo anti taccheggio, veniva riconsegnata all’avente diritto. L’uomo, identificato per un cittadino italiano 45enne, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un taglierino, utilizzato verosimilmente, per asportare il dispositivo antitaccheggio.

Alla luce dei fatti, il 45enne veniva accompagnato in Questura per essere fotosegnalato ai fini della sua completa identificazione. Da un controllo effettuato in Banca dati, a carico del soggetto emergevano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui un avviso orale del Questore di Parma con divieto di dimora nel comune di Parma e Provincia, nonché lo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Parma Sezione Penale, in sostituzione alla misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Parma e Provincia a seguito delle reiterate violazioni.

Il 45enne, a seguito delle formalità di rito veniva pertanto arrestato in esecuzione all’ordinanza di cui sopra ed associato alla casa Circondariale di Parma. Lo stesso veniva altresì deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Questura di Parma