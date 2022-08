Tep: obbligo di mascherine FF2 a bordo dei bus

L’azienda Tep Spa, che ha in gestione il Trasporto Pubblico Locale, ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per viaggiare in autobus. Il divieto è nazionale e valido, pertanto, anche a Parma e provincia.

La mascherina dev’essere indossata sul viso, coprire naso e bocca, prima di salire in autobus. Il mancato rispetto dell’obbligo di legge prevede sanzioni fino a € 400 da parte delle Forze dell’Ordine, in caso di controllo.

Il rispetto reciproco, al di là dell’aspetto sanzionatorio, dovrebbe essere la leva principale per cui ogni cittadino – utente è tenuto a indossare la mascherina.

Da qui l’appello dell’Azienda perché tutti collaborino nel rispetto delle norme, a tutela della salute pubblica e di quella individuale.