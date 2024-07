E’ il San Nicola il miglior prosciuttificio di Parma 2024 per Parma Vibes

E’ del prosciuttificio San Nicola di Corniglio il miglior prosciutto crudo di Parma 2024.

E’ questo il risultato del sondaggio del profilo Instagram Parma Vibes condotto nei giorni scorsi.

“Parma Vibes è un profilo che realizza sondaggi suoi locali di Parma e provincia, siano essi ristoranti, gelaterie, trattorie che fanno torta fritta… Chi prende più ‘cuori’ vince” spiegano i gestori della pagina che oggi conta 27.000 follower. “Al primo classificato regaliamo un nostro adesivo che i vincitori espongono all’ingresso come ricordo. Facciamo anche recensioni, mai ‘criticone’, perchè non siamo esperti e non vogliamo danneggiare nessuno, solo raccontare la nostra esperienza. Le abbiamo chiamate ‘recensioni del cuore’ proprio perchè fatte con il cuore, in modo genuino, da persone normali’.

Complimenti, quindi, al San Nicola, un’azienda fondata nel 1979 da Luigi Notari e specializzata nella produzione di Prosciutto di Parma DOP ad alta stagionatura. Prosciutti 100% naturali, realizzati con carni suine italiane e privi di conservanti, nitriti e nitrati. Gli unici ingredienti aggiuntivi sono il sale e il vento marino… PrD