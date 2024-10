Torna “La Storia Siamo Noi”: le storie di cittadine e cittadini che ora riposano alla Villetta

È aperto l’avviso per partecipare alla seconda edizione di “La storia siamo noi! Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare!”, un progetto del Comune di Parma e di ADE s.p.a. che, grazie alla collaborazione di cittadine e cittadini di Parma, raccoglierà in podcast (registrazioni audio) i racconti delle vite di persone della città che ora riposano nel cimitero della Villetta. I podcast si potranno ascoltare direttamente al Cimitero della Villetta, inquadrando col cellulare i QR code sulle targhe lungo un percorso nel camposanto, oppure sulla piattaforma Spotify.

Il progetto, arrivato alla seconda edizione, si pone come obiettivi raccontare e non dimenticare le storie di cittadine e cittadini che ora non ci sono più, nella consapevolezza che la storia locale è fatta anche delle tante vite di coloro che hanno vissuto in città: aneddoti, testimonianze e vicende che contribuiscono a costruire la memoria collettiva della comunità e a tramandarla alle nuove generazioni.

Come partecipare

I cittadini e le cittadine che intendono condividere storie, testimonianze, ritratti di un/una familiare, di un/una parente, di un’amica o di un amico, di un/una conoscente che riposa al Cimitero monumentale della Villetta, possono inviare un testo di massimo 500 parole o un file audio di massimo tre minuti all’indirizzo email podcast@adespa.it , entro il 30 novembre 2024. La partecipazione è gratuita.

Tutti i racconti ricevuti verranno valorizzati durante un evento che si svolgerà la prossima primavera; le cinque storie più rappresentative verranno trasformate in podcast dagli studenti e dalle studentesse delle Scuole Superiori di Parma e provincia che si occuperanno dello sviluppo dei testi e della realizzazione degli audio.

Anche i nuovi racconti – come quelli della prima edizione del progetto – entreranno a fare parte del percorso creato al Cimitero della Villetta e verranno distribuiti nei canali podcast italiani.

La storia siamo noi

“La storia siamo noi! Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare!” è un progetto del Comune di Parma e di ADE s.p.a. ed è realizzato grazie alla collaborazione delle Scuole Superiori di Parma ed Echo Podcasting e Podschool, a cura di Paola Greci dell’Associazione culturale ECHO | Education Culture Human Oxygen.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0521.964042 e 0521.974811, oppure si può inviare un’email all’indirizzo podcast@adespa.it