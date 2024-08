Un bellissimo Parma nel primo tempo si fa raggiungere dalla Fiorentina: 1 a 1

IL TABELLINO

Parma-Fiorentina 1-1

MARCATORI: 22′ Man (P), 75′ Biraghi (F)

PARMA: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Sohm (dal 77′ Cancellieri); Man (dal 64′ Almqvist), Bernabé (dall’81 Cyprien), Mihaila (dal 64′ Camara). Bonny (dal 64′ Hainaut). All. Pecchia

FIORENTINA: Terracciano; Martinez Quarta (dal 60′ Parisi), Pongracic, Comuzzo (dal 73′ Kayode); Dodò, Amrabat, Mandragora (dal 73′ Bianco), Biraghi; Colpani (dal 60′ Ikoné), Kouamé (dall’80 Sottil); Kean. All. Palladino

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

AMMONITI: 35′ e 83′ Pongracic (F), 36′ Estevez (P), 49′ Balogh (P), 86′ Circati (P)

ESPULSI: 83′ Pongracic (F)

LA PARTITA – Il Parma gioca con generosità, lotta e conduce a lungo una gara che riesce per larghi tratti a dominare, sprecando anche molto. E viene raggiunta da una punizione di Biraghi.

Gara vivace, nonostante il caldo, sotto gli occhi del ct della nazionale Spalletti, presente in tribuna.

Primo tempo arrembante per il Parma, che gioca con determinazione e buon ritmo, sbloccando la gara al 22′ con un tiro di precisione di Man alla destra di Terracciano: ottimo l’assist di Bonny. Ma tante sono le occasioni create, compresa una traversa di Sohm al 28′, che sbatte poco prima della linea di porta. Nel finale della prima frazione la Fiorentina, che prova a reagire e crea qualche mischia e molta apprensione nell’area del Parma. Reattivo Suzuky.

Ripresa più faticosa per i crociati. Dopo che Pecchia smonta l’attacco con una triplice sostituzione, l’atteggiamento si fa più prudente. Al 75′ Biraghi su punizione non lascia scampo al portiere del Parma. Il Parma cala e soffre. Ma all’83’ viene espulso per somma di ammonizioni Pongracic. E i crociati vanno all’assalto finale ma senza sufficiente lucidità. Cyprien, solo con Terracciano, calcia fuori e a due minuti dal 90′ fallisce una ghiotta occasione.

I MIGLIORI CROCIATI IN CAMPO – Dopo una partita un po’ timida e un rigore sbagliato con il Palermo, sale in cattedra Man, con buone giocate e un gol di classe. Ma tutta la fase offensiva gioca in modo generoso. Bonny fa due assist sulle azioni chiave del primo tempo. Mihaila si muove molto e crea varie occasioni, ma spreca anche molto; il rientro di Bernabe’ sembra conferire vivacità alla formazione gialloblù.

LA CURIOSITÀ – Non è la prima volta che Parma e Fiorentina s’incontrano alla prima giornata di campionato. Accadde 24 anni fa, nel 2000, e terminò 2-2, con le reti di Marcio Amoroso per i crociati e Pierini e Christian Amoroso per i viola. Questa è stata la partita numero 69 tra le due squadre.

DALLA CURVA – Curva gremita e pubblico delle grandi occasioni al Tardini: oltre 21mila gli spettatori per questo debutto casalingo che sancisce il ritorno in serie A. Nel settore ospiti, presenti quasi 3500 spettatori.

c.s.