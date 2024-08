Un’intesa poetica nel segno di Verdi e di Rossini

Nei giorni scorsi due nostri concittadini Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni, che da anni coltivano la passione per la poesia e la costruzione di versi in rima, si sono recati a Pesaro ed hanno incontrato il primo cittadino Andrea Biancani per consegnargli tre poesie.

Su tre rotoli di pergamena hanno scritto versi dedicati alla città di Pesaro, al noto compositore Gioacchino Rossini (leggi) e all’indimenticato soprano Renata Tebaldi. Nei mesi precedenti i due autori, a seguito di approfondito studio ed ispirati dalle bellezze di Pesaro, avevano realizzato una composizione che decantava tutte le virtù della città marchigiana; così al tempo stesso, mossi dalla passione per la musica lirica, erano stati ispirati dalla grandiosità delle opere di Rossini e dalla “voce d’angelo” della Tebaldi per scrivere versi che ricordassero il loro talento e la loro straordinarietà.

Pertanto hanno pensato di fare cosa gradita facendo prima leggere al sindaco e ad alcuni assessori del comune di Parma le loro speciali dediche per il capoluogo adriatico e poi di farne successivamente omaggio al sindaco di Pesaro. La consegna a Biancani è avvenuta presso la sala Rossa dello storico palazzo comunale pesarese dove i due poeti sono stati anche invitati a dar lettura delle quartine dedicate alla città. Tutte e tre le poesie sono state molto gradite ed il primo cittadino si è trattenuto con gli autori parlando delle tante cose che legano le due città, dalla passione per la musica a quella per la gastronomia, dal forte legame con il territorio all’essere state entrambe elette capitale italiana della cultura e tanto altro. I versi dei nostri concittadini sono stati pubblicati sul sito del comune di Pesaro per far sì che quelle lunghe dediche fossero condivise anche con tutti i cittadini.

All’epoca in cui i sindaci di Parma e Pesaro erano rispettivamente Pizzarotti e Ricci fu sottoscritto un protocollo d’intesa affinché le due città collaborassero per progetti artistici e culturali. Certamente non sarà un incontro informale a dare l’avvio ad un processo di gemellaggio, però attraverso la poesia si sono riattivati dei rapporti tra le due istituzioni, visto che Biancani ha voluto fare avere a Guerra un portachiavi d’argento, con la serigrafia del comune di Pesaro… ora mancano solo le chiavi della città per dare vita ad un nuovo gemellaggio.