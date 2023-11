Università: webinar sulla violenza legata al genere nei luoghi di lavoro

È in programma per venerdì 24 novembre alle 11 un webinar co-organizzato dal Laboratorio di Psicologia cognitiva del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna con il patrocinio del CUG di Ateneo (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni), realizzato con l’intento di produrre solide conoscenze sulla violenza legata al genere sui luoghi di lavoro e nello specifico nelle università e nelle organizzazioni di ricerca.

Saranno quattro gli interventi della durata di quindici minuti ciascuno in cui verranno approfonditi, con ampio spazio alla discussione e alle domande, alcuni temi innovativi che caratterizzano la ricerca clinica del presente e che saranno cruciali nella sanità del futuro.

Sarà possibile seguire il seminario su piattaforma Teams (https://shorturl.at/EFJPX ).

Il seminario è rivolto alle studentesse, agli studenti e al personale dell’Università di Parma.

Il ciclo di interventi intende tradurre le conoscenze teoriche in strumenti operativi e raccomandazioni per le università, le organizzazioni di ricerca e i responsabili politici per contrastare la violenza legata al genere. I seminari approfondiranno le pratiche e le politiche emergenti a livello dell’UE e nazionale per sostenere l’inclusione e le pari opportunità.

È possibile iscriversi fino a giovedì 23 novembre, scrivendo alla responsabile del progetto Olimpia Pino: olimpia.pino@unipr.it

Programma:

Ore 11 – Differenze di genere, fattori di stress nel posto di lavoro e conseguenze per la salute

Olimpia Pino, Università di Parma

Ore 11.15 – I rischi psico-sociali nei contesti di lavoro correlati al genere

Carmelina Fierro, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità OPER

Ore 11.30 – Il funzionamento traumatico e le diverse forme di violenza

Serena Panico, Psicologa-Psicoterapeuta

Ore 11.45 – Molestie e aggressioni nei luoghi di lavoro, prevenzione e interventi

Sergio Sangiorgi, Coordinatore gruppo psicologia del lavoro Ordine Psicologi ER

Ore 12 – Domande e risposte

Ore 13 – Conclusioni