Via Toscana: conclusa la prima fase di lavori per la posa di barriere antirumore, da domani la seconda fase del cantiere

Termina oggi la prima fase di lavori per la realizzazione della pista di cantiere necessaria per eseguire interventi preliminari alla posa delle nuove barriere antirumore che verranno installate lungo via Toscana, fino all’altezza di via Berna, lungo strada dei Mercati, in prossimità del sottovia di via Savani, via Reggio, via di Villa Sant’Angelo e parte di via Palermo.

Da domani, giovedì 5 dicembre, partirà la seconda fase dei lavori e ci saranno modifiche alla viabilità.

Il progetto, realizzato in accordo con il Comune di Parma, è finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, per un importo di circa 25 milioni di euro. L’installazione delle barriere antirumore nel territorio comunale di Parma rientra nell’ambito del piano di contenimento e abbattimento del rumore predisposto da Rfi e permetterà di progredire concretamente nel rispetto del diritto al silenzio di cittadine e cittadini, in particolare di coloro che risiedono proprio nella zona di via Toscana.

Le barriere antirumore sono strutture progettate per ridurre l’impatto acustico generato dal passaggio dei treni; vengono installate lungo i tracciati ferroviari con l’obiettivo di minimizzare il rumore prodotto dai convogli in transito. Per il posizionamento delle barriere è necessario realizzare una pista di cantiere che consenta l’esecuzione di interventi propedeutici all’installazione delle strutture antirumore; la realizzazione di questa strada di servizio implica alcune modifiche alla viabilità, nei pressi di via Toscana.

Le modifiche alla viabilità

La seconda fase dei lavori prenderà avvio domani giovedì 5 dicembre e prevede alcune modifiche alla viabilità.

Per i tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni in via Toscana, nel tratto compreso tra strada Del Paullo via Giuba intersezioni escluse, sono previsti: destituzione di stalli di sosta, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, restringimenti di carreggiata e istituzione del senso unico di marcia direzione ovest-est.

I veicoli che normalmente percorrono via Toscana direzione via Strobel/via Tanara verranno deviati sul seguente percorso: via Toscana, Strada Del Paullo, via Testi e via Strobel.

All’intersezione tra via Toscana e via Ganale Doria viene istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Ganale Doria.

Il trasporto pubblico cittadino della linea 21 cesserà ogni deviazione.

È prevista una sospensione nel periodo festivo natalizio: dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 verrà ripristinata la normale circolazione stradale; le modifiche alla viabilità riprenderanno dal 7 gennaio 2025 al 28 marzo 2025.