Vigili del Fuoco: supereroi per i bambini dei reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore

Una visita decisamente fuori dall’ordinario quella dei Vigili del Fuoco all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” dove una piccola delegazione di amici-colleghi si è presentata all’ingresso della struttura pediatrica accompagnata dai più conosciuti supereroi dei fumetti che hanno voluto portare un saluto ai bambini nelle sale d’attesa.

Sotto la nera maschera di Batman il promotore dell’iniziativa Alberto Celeste, in perfetto costume da Superman Gianluca Rosati e non poteva mancare la prima eroina femminile della DC Comics, come Wonder Woman vestita da Giada Autolitano. Con loro i colleghi dei Vigili del Fuoco di Parma Lorenzo Cantini e Nicola Barbarini che in qualità di socio di Giocamico ha coinvolto l’associazione per realizzare un momento di distrazione e soprattutto di stupore per i bambini che li hanno incontrati e che non si sono voluti perdere un selfie con loro.

Ad accogliere il gruppo di Vigili del fuoco mascherati, che si chiama appunto Masked Firefighters, il personale della Pediatria generale e d’urgenza con il direttore Icilio Dodi e le coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia e Claudia Marcatili oltre al presidente di Giocamico Corrado Vecchi e alla vice Barbara Ghinelli.