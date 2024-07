Villani Automobili: l’impresa di Carignano festeggia il sessantesimo anniversario

È in stampa il numero unico “Per la Val Baganza 2024” che sarà disponibile da metà luglio, questo è uno degli articoli che potete leggere in anteprima. Testo e fotografie sono a cura di Patrizia Villani

Quando un’azienda compie sessant’anni anni si ricordano eventi belli e brutti; si sommano nella memoria le difficoltà, le preoccupazioni e anche le soddisfazioni a volte piccole, ma significative, che hanno contribuito non solo alla crescita economica, ma soprattutto umana e sociale.

Nelle imprese artigiane, infatti, è importante evidenziare che i servizi prestati, le merci che lavori, sono tutt’uno con le persone con le quali collabori e i clienti che riconoscono la tua professionalità e la capacità di entrare in relazione con loro.

Nell’era di Internet si parla sempre meno, sempre meno si è disposti a chiedere all’altro: “Di cosa hai bisogno veramente?”.

Il commercio, le prestazioni, sono spesso solo un’opportunità di business e quasi mai un “servizio” nel senso più nobile della parola, con le conseguenti probabili insoddisfazioni future. Per questo la ditta Villani si è sempre imposta, come stile di vita, di conquistare la piena fiducia dei suoi clienti, che spesso diventano amici. Poi, si sa, non si può piacere a tutti, ma l’impegno è sempre stato una loro costante.

Il mondo dell’automobile ha subito nei decenni incredibili evoluzioni: quando negli anni ’60 si riparavano le vetture, tutto era più semplice ma comunque impegnativo. Le disponibilità economiche, le strumentazioni, le strutture erano scarse ma l’ingegno e anche la “fantasia” aiutavano nel risolvere i problemi… E ci si riusciva! Anche perché il titolare e fondatore, Vittorino Villani, era cresciuto a una scuola severa, dove si lavorava su grandi mezzi (camion e pullman) e con duro lavoro.

Ma la voglia di crescere e di aprire una propria azienda, di formare una famiglia e farsi una casa nuova, era un sogno che a poco a poco prese forma. E così nel 1964 Vittorino Villani apre la su officina, la sua “bottega sotto casa” – e non era un modo di dire – ma la realtà di quei tempi, dove il lavoro e la casa, divise da un piano dell’edificio, si mescolavano quotidianamente.

Gli anni passano, l’evoluzione dei tempi e il desiderio di allargare possibilità e spazi portano nel 1975 a costruire l’officina nuova che nel corso degli anni, con l’aiuto dei suoi figli, si è ingrandita per dimensioni e servizi, fornendo non solo l’assistenza, ma anche la vendita.

E ora, festeggiando i 60 anni di attività i titolari, con l’intera equipe, vogliono pensare al presente e al futuro fatto di tecnologia: strumentazioni diagnostiche avanzate e tanto impegno per creare tra loro e i clienti quella sinergia unica che porta solo soddisfazioni. Possiamo dire che il loro motto per quest’anno “Noi non rallentiamo ai 60!” (richiamando il limite di velocità) è proprio adeguato!