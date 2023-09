Visita del presidente della Provincia Massari al Comune di Berceto

Visita al comune di Berceto per il Presidente della Provincia Andrea Massari che è stato ricevuto in Municipio dal Sindaco Luigi Lucchi. I temi affrontati sono stati diversi; tra cui, in particolare, le problematiche relative alla viabilità e allo sviluppo turistico del paese del nostro appennino.

L’incontro è stato anche l’occasione per Il Presidente Massari, per assistere insieme al Sindaco Lucchi, ad uno spettacolo nell’ambito del Festival Internazionale dei Giovani, organizzato dal maestro dello sport Carlo Devoti da diversi anni e che ospita i ragazzi provenienti da tutto il mondo , anche per volontà del Comune, presso il seminario di Berceto, proprietà della Diocesi di Parma.

Lo spettacolo di musica e colori è stato messo in opera da un gruppo folkloristico giovanile proveniente dal Messico ed è stato accompagnato da una formazione “Mariachi” con strumenti e musiche tipiche del popolo messicano

Si è unito al gruppo di giovani messicani anche un gruppo di giovani frequentanti la Parrocchia di Collecchio che da diversi anni , organizza – nel periodo estivo – soggiorni per i giovani collecchiesi, accompagnati da sacerdoti ed educatori della Parrocchia stessa.