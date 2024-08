Zona Stazione: al via i lavori di rifacimento del fondo stradale

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del fondo stradale in zona Stazione, che riguarderanno in particolar modo viale Falcone, viale Borsellino, via Villa Sant’Angelo, via Alessandria e via Monte Altissimo.

L’attività di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale viene realizzata per garantire la sicurezza degli utenti delle strade, l’efficienza dei trasporti e il flusso del traffico.

Per queste operazioni, di significativa importanza per la vivibilità in una zona nevralgica della città, sono previste modifiche alla viabilità, divise in più fasi per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Fase 1

Dal 19/08/2024 al 01/09/2024:

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, divieto di fermata, divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni su percorsi alternativi posti in sicurezza dei seguenti tratti stradali:

Viale P. Borsellino, tratto compreso tra viale Bottego ed il civ.27/A (sottopasso ferroviario);

Viale G. Falcone, tratto compreso tra viale Bottego ed il sottopasso ferroviario;

Ramo di collegamento tra viale P. Borsellino e viale G. Falcone direzione Est-Ovest in prossimità del sottopasso ferroviario;

le C.A. Dalla Chiesa ramo di collegamento tra viale P. Borsellino e viale G. Falcone.

Viale P. Borsellino, tratto compreso tra il civ.27/A e Via Monte Corno

Restringimento di carreggiata pari alla corsia Est.

Destituzione del divieto di fermata e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata eccetto operazioni di discesa passeggeri (ad eccezione del tratto in ingresso “NH Hotel”).

Viale P. Borsellino ramo che si estende in direzione Ovest-Est

Restringimento di carreggiata.

Viale G. Falcone

Spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

Piazzale Dalla Chiesa – tratto prospicente accesso piano +1 stazione ferroviaria:

Restringimento di carreggiata, con contestuale istituzione del divieto di fermata eccetto TAXI.

P.le Dalla Chiesa – Via Cecchi

Destituzione Zona a Traffico Limitato.

Il traffico proveniente da Viale Bottego e diretto in Viale Borsellino, sottopasso ferroviario, sarà deviato in Viale Europa, Via Villa Sant’Angelo, Viale G. Falcone.

Fase 2

Dal 02/09/2024 al 07/09/2024:

Via Villa Sant’Angelo:

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli, divieto di fermata, divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni su percorsi alternativi posti in sicurezza

V.le Toschi – lato ovest – da v.le IV Novembre all’attraversamento pedonale fronte civico 3/a:

Destituzione del divieto di fermata e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata eccetto bus turistici e mezzi linee interregionali, nazionali ed internazionali (sosta massima consentita 15 minuti con esposizione di disco orario e obbligo di spegnere il motore).

Dovrà essere sempre garantito la fruibilità del parcheggio in struttura.

I veicoli BUS privati delle linee interregionali, nazionali ed internazionali che normalmente sostano nel “Terminal BUS” di via Villa Sant’Angelo verranno deviati in v.le Toschi – lato ovest – da v.le IV Novembre all’attraversamento pedonale fronte civ. 3/a.

Fase 3

Dal 09/09/2024 al 14/09/2024:

Per i tratti di volta in volta interessati dai lavori nel parcheggio “Terminal Bus” posto in via Villa Sant’Angelo:

Restringimenti di carreggiata.

I veicoli BUS privati delle linee interregionali, nazionali ed internazionali che normalmente sostano nel “Terminal BUS” di via Villa Sant’Angelo verranno deviati in v.le Toschi – lato ovest – da v.le IV Novembre all’attraversamento pedonale fronte civ. 3/a.

Fase 4

Dal 16/09/2024 al 29/09/2024:

Destituzione stalli di sosta con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati0-24h e restringimenti di carreggiata per i tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni delle seguenti vie:

Viale P. Borsellino, tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e strada Alessandria;

Viale G. Falcone, tratto compreso tra strada Alessandria e il sottopasso ferroviario;

Strada Alessandria, tratto compreso tra via Trento e viale G. Falcone.

Ramo di collegamento tra viale P. Borsellino e viale G. Falcone direzione

Ovest-Est in prossimità del sottopasso ferroviario;

Verrà sempre garantito l’accesso all’NH Hotel ed al parcheggio interrato in struttura.

Fase 5

Dal 30/09/2024 al 06/10/2024:

Per i tratti di volta in volta interessati dai lavori di via Monte Altissimo:

Destituzione stalli di sosta a pagamento righe blu disco orario, riservati residenti, Car Sharing, cicli e motocicli e riservati veicoli elettrici in ricarica con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24 H.

Istituzione di restringimenti di carreggiata.

L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati.