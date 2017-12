Dieci tavoli per Calcio Balilla, il regalo di Natale della Federazione paralimpica agli alluvionati emiliani

Dieci nuovi tavoli da gioco per il Calcio Balilla, di cui ben 6 adatti a far giocare anche persone disabili. Un regalo di Natale molto particolare diretto a chi, a causa dell’ultima alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, ha perso tutto.

A farlo sono state la Roberto Sport e la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), che hanno deciso di supportare la rinascita dell’associazione sportiva dilettantistica La Calcio Balilla Sport di Brescello, Comune in provincia di Reggio Emilia, finito sotto due metri di acqua a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Storica affiliata alla Federazione Paralimpica, La Calcio Balilla Sport da anni svolge attività sportiva in tutta la regione per tutte le categorie e conta circa 400 giocatori tra i normodotati e 10 giocatori disabili.

“Questo disastro ha rovinato tutti i calcio balilla dell’associazione, provocando un danno che ammonta a quasi 8mila euro, cosi’ la federazione e la Roberto Sport di Lessolo (TO), che ha aderito prontamente all’iniziativa, hanno deciso di donare nuovi tavoli da gioco per iniziare di nuovo l’attività sportiva che da anni seguono con grande impegno”, spiega Francesco Bonanno, presidente della Federazione, pluricampione del mondo in questa disciplina e promotore di tanti progetti che utilizzano il Calcio Balilla come attività riabilitativa psico-motoria per disabili, per il recupero psicofisico da un trauma così come per aiutare l’integrazione sociale. “Io stesso ho vissuto sulla mia pelle questi benefici, dopo l’incidente di auto che ho avuto e che mi ha costretto su sedia a rotelle”.

“Nello specifico, si tratta di 4 tavoli da Calcio Balilla per bambini e 6 per adulti, ma questi ultimi adatti anche al gioco integrato, ovvero pensati per poter far gareggiare anche persone su sedia a rotelle grazie a piedi allargati e ribassati”, aggiunge la Famiglia Borettaz Titolare della Roberto sport.

“Il Calcio Balilla è un gioco per tutti, giovani e adulti, ma per noi è anche sinonimo di amicizia e solidarietà. La nostra associazione ha come obiettivo di portare un sorriso laddove non c’è. Stavolta, però, in un momento di grande difficoltà, sono stati altri a portare il sorriso nell’associazione”, dice Emilio Tondelli, collaboratore della Calcio Balilla Sport Brescello, che ringrazia la protezione civile e i volontari per il lavoro svolto aiutando gli sfollati a far ritorno il prima possibile nelle proprie case. “Tornare alla normalità sarà lunga e difficile. Ma almeno con questo regalo di Natale – conclude Tondelli – possiamo guardare al 2018 con un po’ più di ottimismo”.