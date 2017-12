Laika, bretoncina anziana e cieca, cerca un’adozione del cuore

Laika, non puoi vedere quello che ti circonda, ma puoi sentire …

Puoi sentire il freddo di questo inverno, puoi avvertire l’assenza costante di un umano che ti possa donare conforto e amore … quell’amore che sempre ti è mancato ma che tu sai che esiste.

Cara, dolce Laika, del tuo passato sappiamo che dopo essere stata sfruttata per anni a far cucciolate e per andare a caccia, ad un certo punto non servivi più e il tuo padrone ti ha abbandonata …

Ora è molto triste vedere questo presente che non ti offre nulla, anche se tu sei costantemente alla ricerca di qualcosa …

Cosa ti offrirà il futuro?

Speriamo e preghiamo che tu possa trovare la tua mamma, capace di donarti tanto amore e rassicurarti con la propria costante vicinanza. Sei una cagnolina meravigliosa, mansueta e silenziosa, soffri molto la reclusione del box e quando non giri alla ricerca di chissà che, te ne stai raggomitolata su una coperta.

La dolce Laika è una bretoncina di circa 10 anni, pesa 15 kg ed è totalmente cieca da qualche mese, sterilizzata, leishmania negativa e in buona salute.

Si trova in Puglia e cerchiamo per lei un’adozione del cuore: siamo disposti a portarla ovunque per una buona adozione.

Per informazioni:

ADOTTAMI COL CUORE 3356820245

info@adottamicolcuore.com