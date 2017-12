L’Università per “Parma Facciamo Squadra” in favore dei bambini

“L’Università di Parma è a fianco di Parma Facciamo Squadra: il nostro ruolo educativo, il nostro ruolo nella ricerca e nella condivisione degli elementi fondanti della nostra comunità, ci fa essere orgogliosi di essere parte di questa Campagna che mira a una migliore condizione di vita, di studio e di inclusione dei bambini. Ci sentiamo perfettamente in linea con quanto la campagna si ripromette di realizzare”. Le parole del Rettore Paolo Andrei, annunciano la nuova Squadra e restituiscono il significato della quinta edizione della campagna che vuole alleggerire i bambini dal peso della disuguaglianza, offrendo a chi è in difficoltà un’opportunità di crescita in più.

Donare vuol dire rafforzare l’attività delle associazioni di volontariato che da sempre affiancano i piccoli e le loro famiglie. Ogni euro che ciascuno devolverà verrà moltiplicato per quattro da Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazione Cariparma. A fine campagna, quanto raccolto servirà per acquistare generi di prima necessità, come omogeneizzati e pannolini, per i quaderni e ciò che serve per la scuola e gli sport, per il materiale da utilizzare nei laboratori creativi, per le attività culturali.

L’elenco è sul sito www.parmafacciamosquadra.it dove si può scegliere come contribuire con un semplice clic. La Campagna è appena partita e si concluderà nel gennaio 2019.