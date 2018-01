Torna Funkilario, la musica funky a Sant’Ilario, al Campus Industry con ospiti internazionali

Il conto alla rovescia è iniziato: tra pochi giorni ritorna Funkilario, l’evento dedicato alla musica funky nato per rallegrare la festa del Santo Patrono della città di Parma, Sant’Ilario, da cui l’appuntamento prende giocosamente il nome. Anche quest’anno gli ospiti internazionali sono pronti a portare sul palco sonorità funk e groove di grande qualità.

La serata inizierà alle 19.00 con l’aperitivo e il dj set di Ask e Lufer, per proseguire con l’immancabile esibizione dei Cinzano Five insieme all’abilissima cantante Molly. A seguire saliranno sul palco i Lehmanns Brothers, funk band di tendenza composta da ragazzi giovanissimi, vincitori del contest live Shure Call for Legends; hanno già avuto l’onore di aprire concerti di Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Le loro sonorità richiamano il jazz e il funk degli anni ’70 e la loro presenza scenica alimenta un’atmosfera di festa tutta da ballare.

Chiude la serata un altro guest internazionale già ospitato in passato e richiestissimo negli ambienti della funky music più danzereccia e scatenata: si tratta del mitico dj londinese Mr. Perry Louis, che vanta anche una rispettabile carriera come ballerino di jazz old school.

Funkilario quest’anno avrà luogo presso il Campus Industry Music di Largo Simonini, a Parma. Saranno disponibili, come sempre, punto bar e ristoro. L’ingresso ha un costo di soli 5 euro, volutamente basso per decisione degli organizzatori che vogliono incoraggiare sempre più persone ad avvicinarsi a un genere musicale in voga, coinvolgente e divertente.