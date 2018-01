Chiudono le scuole Luigine a Parma, la Lega Nord: “Il Comune intervenga con qualche forma di sovvenzione”

Il gruppo consigliare della Lega Nord Parma ha presentato un’interrogazione in merito all’annuncio della chiusura delle Scuole Luigine “Rosa Orzi, “Santa Rosa” e “P.G.E. Porta” a Parma.

Per i consiglieri Cavandoli, Occhi, Campari e Marù: “l’interruzione dell’attività didattica dal prossimo giugno determina conseguenze molto gravi per la città: lo stato di disoccupazione del personale insegnante, segretari e altro personale, e soprattutto 300 famiglie che vedono dissolversi il modello di istruzione che avevano scelto per i propri figli. Auspichiamo che Sindaco e amministrazione comunale intervengano al più presto anche quali mediatori per garantire la continuità didattica, salvaguardare i posti di lavoro, ed eventualmente contribuire alla permanenza dell’istituto con qualche forma di sovvenzione, del resto salvare una scuola è un investimento sul futuro.”

La capogruppo Cavandoli continua: “Sta per uscire il bando comunale per l’iscrizione alle scuole per l’infanzia senza novità per riduzioni tariffarie e per posti disponibili: con ogni probabilità quest’anno la ricaduta delle ulteriori richieste per i bimbi iscritti alle Luigine aumenteranno le liste di attesa. Preoccupa inoltre il futuro dei complessi immobiliari della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda: abbiamo chiesto all’amministrazione quali siano gli usi ammessi in base agli strumenti urbanistici vigenti e in adozione, se è stata presentata richiesta per modificarne la destinazione d’uso e se il Comune intende vigilare affinché in queste strutture non vengano collocati migranti soprattutto in caso di mancato rispetto della normativa urbanistica, catastale, di igiene e sicurezza.”

