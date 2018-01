Diritto alla Bellezza, proseguono gli incontri dedicati all’educazione dei giovani all’arte

Prosegue la rassegna, patrocinata dall’Associazione Italiana Biblioteche, con la quale il Comune di Parma ha aperto l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, dedicata all’importanza dell’educazione delle nuove generazioni all’arte e al linguaggio delle immagini.

Oggi, lunedì 15 gennaio, alle 16,30, a Palazzo del Governatore, si svolgerà l’incontro “Una storia racconta per immagini”, a cura di Associazione Culturale Hamelin, dedicato a spiegare cosa è un albo illustrato e ad analizzare alcune esperienze editoriali significative per ripercorrere la specificità del linguaggio per immagini e non solo.

Protagonista dell’appuntamento di mercoledì 17 gennaio, alle 17, a Palazzo del Governatore, sarà l’autrice Irene Baldriga, che presenterà il suo libro Diritto alla bellezza (ed. Le Monnier Università). Leggi il programma completo!

Il volume propone una riflessione sull’importanza dell’educazione all’arte e al paesaggio quale veicolo di valori di cittadinanza attiva. Partendo da riflessioni maturate attraverso la diretta esperienza di persona di scuola, ma anche di studiosa impegnata sui temi della difesa del patrimonio artistico, l’autrice offre una visione coerente e dinamica della storia dell’arte, aperta al presente e capace di mobilitare risorse utili al rilancio dell’Italia e dell’Europa, in senso valoriale e socio-economico.

La storia dell’arte assume il profilo di una disciplina identitaria per il Paese, caratterizzata da un solido assetto metodologico e al contempo capace di stupire e di commuovere i singoli, ponendoli di fronte alla responsabilità di custodire e di trasmettere il valore della memoria.

La fruizione consapevole dell’arte, e della bellezza di cui essa è portatrice, costituisce in tal senso una condizione di felicità e di crescita spirituale, nonché un impegno imprescindibile per qualsiasi società democratica. “Diritto alla bellezza” conferma e rafforza il progetto didattico e scientifico intrapreso da Irene Baldriga durante oltre un decennio di militanza politico-culturale e consolidato nell’opera “Dentro l’Arte. Contesto, metodo, confronti” (Electa Scuola, 2016).

Tutti gli incontri della rassegna sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti salvo quando indicata la necessità di una prenotazione.

Per informazioni: info.cultura@comune.parma.it