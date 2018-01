L’aeroporto Verdi di Parma per ora non chiude. Dopo un paio di rinvii, l’assemblea dei soci di Sogeap, la società che gestisce lo scalo, ha deliberato un aumento di capitale di 4,5 milioni di euro per sostenere il piano di rilancio.

I soci avranno tempo fino al 30 giugno per versare la somma.

Nel caso di positivo esito della raccolta dei fondi da parte dei soci, la Regione stanzierà 12 milioni di euro per il progetto cargo e allungare la pista.