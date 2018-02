Definiti gli staff tecnici del Collecchio Baseball e Softball 2018

La preparazione invernale prosegue a pieno ritmo per le squadre di Collecchio. Nella palestra all’interno del centro sportivo Giannino Zinelli si avvicendano, dal lunedì al sabato tutte le 12 squadre che la società metterà in campo per la stagione 2018.

Preparazione fisico-atletica, drills di battuta e lavoro di dettaglio sui fondamentali di difesa, in attesa del bel tempo per poter andare finalmente sul campo.

Tra conferme, spostamenti e novità ecco gli staff tecnici che guideranno il Collecchio Baseball Softball nella stagione 2018

BASEBALL :

Serie A2: la squadra senior, detentrice della Coppa Italia di categoria, sarà nuovamente affidata al confermatissimo Marcello Saccardi. A lui si affiancano collaboratori di alto livello, a partire da Giulio Montanini per arrivare al Pitching Coach Pablo Abreu. I coach saranno Luca Tagliavini, Ettore Finetti, Marco Ceci e Alessandro Fanfoni, che in questi mesi ne sta curando la parte di preparazione atletica.

Esordienti – U12B: confermato tutto lo staff della passata stagione,Fabio Pelagatti (manager), Matteo e Fulvio Pia (coach)

U12A: confermatissimo il manager PietroBologna couadiuvato da Guido Codeluppi e Alessandro Signifredi

U15: affidata al manager Gigi Casoli il quale verrà affiancato dai coach Francesco Saccani e Matteo Guareschi

U18: assoluta novità di quest’anno. Affidata a Ettore Finetti, assai gradito ritorno dal Crocetta ed allenatore della selezione dell’Emilia Romagna che ha partecipato alle Senior League Baseball World Series tenutesi Easley (South Carolina) nello scorso mese di luglio. Ettore si avvarrà della collaborazione, come coach, del fratello Andrea e di Michele Dorante.

Altro gradito ritorno sui diamanti collecchiesi, questa volta in veste di coachLorenzo Corsi, che aiuterà i giovani collecchiesi nelle vesti di aspirante pitching coach avvalendosi dei preziosi consigli di Pablo.

Oltre alle squadre iscritte ai campionati federali prosegue anche il progetto Minibaseball. Elisa Peri, Lidia Barbieri, Debora Carpena aiutate da Monia Ziliani lavorano ogni settimana con i bimbi dai 4 ai 7 anni proponendo attività motorie di base e primi fondamentali di gioco.

SOFTBALL :

A1: serie maggiore affidata anche quest’anno al manager Marco Villani(piazzatosi al secondo posto nel titolo di Best Coach 2017 alla recente Convention3 FIBS). Al suo fianco i coach Davide Pessina e Massimo Melassi. Lanciatrici affidate al pitching coach Simona Barillari. La parte fisico-atletica guidata da Massimo Bassi.

La grande novità di quest’anno è l’ingaggio di una figura carismatica e preparata come quella di Giovanna Palermi. Arriverà a Collecchio tra qualche settimana e si metterà subito al lavoro insieme a Marco e allo staff.

Under13: confermatissimo il manager Filippo Colonna, al suo fianco Giulia Ravanetti (coach) e Elena Aroldi (pitching coach)

Under16: Pietro Chiesa ed Elisa Peri guideranno la squadra insieme ai coach Alice Bellina e Debora Carpena. Pitching coach Natascia Ablondi insieme a Marco Villani. Preparzione fisico-atletica curata, durante i mesi invernali, da Jo Sassi

Under21-B: stesso staff della squadra U16

Under21-A: questa squadra composta in toto da atlete della A1 in età U21 sarà portata in campo dal manager Davide Pessina con Massimo Melassi (coach) e Simona Barillari (pitching coach)