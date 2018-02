Rapina in un negozio di abbigliamento in centro. Arrestato dalla polizia il responsabile

Nel pomeriggio di sabato scorso personale del Nucleo Volanti della Questura di Parma ha arrestato un cittadino senegalese di 20 anni per rapina aggravata in concorso.

Tre giovani, tre uomini e due donne di colore, entravano in negozio di abbigliamento del centro (in via Mazzini) e, dopo essersi divisi in due gruppi, iniziavano ad aggirarsi con fare sospetto fra gli espositori.

Uno di questi gruppi, composto da due ragazzi, veniva sorpreso ad occultare alcuni capi di abbigliamento in uno zainetto, dall’addetto alla vigilanza del negozio che chiedeva loro di mostrare il contenuto.

Mentre si accingeva ad effettuare il controllo, uno dei due ragazzi strappava dalle mani dell’addetto alla vigilanza lo zainetto lanciandolo in direzione del complice che nel frattempo si era dato alla fuga, permettendogli di allontanarsi con lo zainetto contenente i capi di abbigliamento rubati.

Il tentativo dell’addetto alla vigilanza di inseguire il fuggitivo veniva vanificato dall’intervento del complice che lo aggrediva e lo bloccava.

Con l’ausilio di un altro dipendente dell’attività commerciale, l’addetto alla vigilanza riusciva a trattenere il giovane di colore in attesa dell’arrivo della Polizia che immediatamente giungeva sul posto.

Il malvivente veniva bloccato, accompagnato presso la Questura di Parma, tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per individuare gli altri complici e stabilire se gli stessi siano responsabili di altri analoghi fatti delittuosi.