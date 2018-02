9 mila euro donati all’Ospedale dei Bambini con “Le Luci del Cuore”

Sono stati consegnati oggi presso l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma i fondi raccolti con l’iniziativa promossa da Conad “Le Luci del Cuore”, attiva dal 13 novembre fino allo scorso 31 dicembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia ed Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

Per ogni candela acquistata dai clienti Conad sono stati destinati in beneficenza 50 centesimi a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini, raccogliendo in totale all’incirca 70 mila euro.

Per la provincia di Parma sono stati raccolti 9 mila euro grazie alle 4,5 mila candele collezionate, che andranno a sostenere l’acquisto di strumentazione diagnostica per l’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito di questo progetto e a Conad per il positivo percorso sviluppato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e in particolar modo con le sue strutture pediatriche arriva da Massimo Fabi, direttore generale dell’Ospedale Maggiore. “Quella con Conad – spiega Fabi – è una collaborazione consolidata nel tempo che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti, risultati che ci rendono orgogliosi perché fanno dell’Ospedale dei Bambini una comunità sostenuta con forza da tante realtà del nostro territorio”.

“Il progetto avviato con Conad – aggiunge il prof. Gian Luigi de’ Angelis, Direttore del dipartimento Materno-Infantile – permette alla nostra struttura di godere anche quest’anno di un importante contributo, rivolto all’acquisizione di moderne tecnologie che consentono ai professionisti diagnosi sempre più veloci e puntuali”.

La quarta campagna solidale si propone di replicare il successo delle prime edizioni di “Cuccioli del Cuore” e “Supercoccolosi” che hanno permesso di donare all’Ospedale 51 mila euro e di unire la parte ludica ed educativa dell’iniziativa a quella di sensibilizzazione a tematiche più delicate.

“Anche quest’anno abbiamo potuto contare sulla generosità dei nostri clienti che ha decretato il successo di questa iniziativa permettendo così di contribuire al benessere della comunità. “Il supermercato non è un isola”, “Persone oltre alle cose” non sono solo slogan, ma concetti in cui ogni giorno noi soci Conad ci rispecchiamo e che anche i nostri clienti ci riconoscono” afferma Paolo Incerti, Vice Presidente di Conad Centro Nord e continua: “Ci piace pensare che Le Luci del Cuore abbiano illuminato le case di tante famiglie in questo Natale e che porteranno simbolicamente una luce di speranza e di aiuto ai tanti bambini ricoverati. Ora, come sempre, guardiamo già alle prossime iniziative solidali”.