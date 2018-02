E’ il senatore parmigiano Giorgio Pagliari il parlamentare più produttivo della legislatura

E’ il senatore parmigiano Giorgio Pagliari (Pd) il parlamentare più produttivo nella XVII legislatura.

Lo stabilisce l’indagine di Openpolis che tiene conto di vari parametri tra i quali le iniziative parlamentari, l’efficacia dell’azione legislativa, la presenza in aula.

Il senatore Giorgio Pagliari, ha così commentato i risultati della classifica finale di Openpolis sull’indice di produttività dei parlamentari:

“Apprendo ora che l’ultima classifica ufficiale Openpolis mi assegna, anche nella valutazione finale, il voto più alto per indice di produttività tra tutti i 945 parlamentari di Camera e Senato della XVII legislatura. È una grandissima soddisfazione!

Questo risultato testimonia il massimo impegno che ho messo per svolgere con dignità e onore il mio mandato, per il dovuto rispetto nei confronti degli elettori, dell’incarico parlamentare e della mia città, come dovrebbe essere per tutti i parlamentari.

L’esperienza dello scorso mandato mi ha arricchito sul piano professionale, politico e culturale, e mi fa piacere che anche questo riconoscimento dimostri che ho restituito qualcosa alla collettività.

A chi dirà “hai fatto solo il tuo dovere”, rispondo “certamente”. Con questo vorrei però far notare che non sono stato a girarmi i pollici, e che come me tanti altri politici non stanno in vacanza a fronte all’impegno pubblico a cui sono stati chiamati: tutt’altro”.