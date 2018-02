Taxi sociale in Pedemontana: 20.000 viaggi in aiuto dei più deboli

Quanta strada nei pneumatici del taxi sociale dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana. L’anno scorso i 25 mezzi attrezzati in forza al servizio gestito da Azienda Pedemontana Sociale (15 auto e 10 pulmini), hanno percorso 461.448 chilometri portando a termine 19.830 trasporti.

Gli utenti in carico al servizio sono 377, di cui circa la metà anziani (181). A questi bisogna poi aggiungere i 92 ospiti dei centri diurni, la quasi totalità dei quali in età senile, 67 persone disabili, 24 minori e 7 adulti.

Numeri che dimostrano quanto il Taxi sociale, garantito da una cinquantina di volontari dell’Auser e del Circolo “Verdi” di Monticelli Terme, sia indispensabile e apprezzato dalla comunità. Un servizio sul quale l’azienda ha investito 274.700 euro, di cui 48.000 euro vengono rimborsati dal fondo regionale per la non autosufficienza e altri 3.600 arrivano dai trasporti a pagamento, la cui tariffa viene calcolata in base al reddito dell’utente.

«Continuare a investire sul Taxi sociale non significa solo garantire autonomia alle persone in difficoltà –afferma Luigi Buriola, sindaco di Montechiarugolo e presidente di Azienda Pedemontana Sociale – ma gli permette di stringere relazioni con il territorio. Il servizio dà inoltre un aiuto concreto alle famiglie, che per motivi lavorativi non sono in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dei propri anziani. Ringrazio i volontari che portano avanti l’attività del Taxi sociale – aggiunge il Presidente –, che la gestione associata ha reso più funzionale ed economico rispetto a quando veniva svolto dai singoli Comuni, permettendo di razionalizzare i percorsi e i costi».

«L’Azienda, e quindi l’Unione Pedemontana Parmense che ne è proprietaria, da 10 anni offre un servizio che dà una prima ed importante risposta al problema relativo della mobilità nel nostro territorio – sottolinea il responsabile dell’area funzionale amministrativa di “Pedemontana Sociale” Fabio Garagnani –, in un contesto in cui la popolazione anziana cresce in percentuale. Lo dimostrano i dati che tendono ad aumentare negli anni, rendendo ancora più prezioso il lavoro dei tanti volontari iscritti alle associazioni che collaborano con l’Azienda. A questo proposito rivolgo un ringraziamento a loro e alle coordinatrici del Servizio, Monia Anelli e Gabriella Pesce, per la costante professionalità».

Per prenotare un trasporto, o più semplicemente richiedere informazioni sul servizio, basta rivolgersi allo sportello sociale del proprio comune di riferimento, oppure al centro unico di prenotazione presso la sede di Azienda Pedemontana Sociale, in piazza Fraternità 4 a Collecchio (0521 307117).