In tanti a Bologna per +Europa. Sapienza: “Cittadini chiedono sincerità non promesse impossibili”

Grande successo per la presentazione della lista +Europa oggi a Bologna: solo posti i piedi, code all’ingresso e tantissimi giovani tra il pubblico. Tante persone hanno affollato la sala di Palazzo Gnudi per ascoltare l’intervento della leader Emma Bonino, in collegamento video, e degli altri candidati presenti.

“Il successo di partecipazione e la presenza di tanti ragazzi dimostrano che anche a Bologna c’è tanta voglia di +Europa”, ha dichiarato a margine dell’incontro Simone Sapienza, capolista in tutti i collegi dell’Emilia Romagna. “I cittadini hanno bisogno di parole chiare su laicità e diritti, contro l’odio e contro la chiusura della nostra società.

La nostra è una campagna controcorrente – continua -, non diciamo quello che è comodo dire, ma diciamo agli elettori come stanno veramente le cose. E cioè che all’Italia serve più Europa, perché serve più controllo: dai conti pubblici al rispetto dell’ambiente. Serve più concorrenza, per dare più opportunità ai giovani. Servono più diritti. Questa è l’Europa che vogliamo costruire, ma per farlo dobbiamo difendere l’Europa dai movimenti nazionalisti che vorrebbero affossarla e che vorrebbero rinchiuderci tutti nei nostri confini nazionali. Sono loro i principali avversari non solo nostri, ma del futuro dell’Italia”, conclude Sapienza.