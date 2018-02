Cavandoli (Lega): “Lo Ius Soli è nel programma Pd. La Annibali è favorevole o contraria?”

In un mese di campagna elettorale del PD a Parma, non abbiamo mai sentito parlare di “Ius Soli”: non un manifesto, non una parola.

Candidati locali e paracadutati, dirigenti e ministri in trasferta elettorale del Partito Democratico sono venuti a Parma a parlare di tante cose e a fare promesse su tutto, ma non sullo Ius Soli.

Per esempio, non abbiamo sentito nulla dalla candidata del PD Annibali nel mio stesso collegio. Se eletta, voterebbe a favore dello Ius Soli? Agli elettori interessa.

Eppure il progetto di estendere la cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di giovani stranieri è nel programma del PD e, qualche mese fa, ministri, parlamentari, dirigenti e militanti del partito facevano lo sciopero della fame per lo Ius Soli.

Forse hanno paura che la gente di San Leonardo, dell’Oltretorrente, del Centro storico, del piazzale della Stazione e di tutti quei quartieri che vedono ogni giorno spaccio, degrado, bande etniche non li voti?

Fanno bene.

Noi invece vogliamo essere chiari: l’Italia non ha bisogno e non si può permettere lo Ius Soli e la folle politica migratoria del PD.

La Lega e il Centrodestra al governo vogliono che la cittadinanza sia una conquista alla fine di un percorso di vera integrazione: quindi no Ius Soli, controlli alle frontiere e rimpatrio dei clandestini.

Per noi, vengono prima gli italiani.

Laura Cavandoli, Candidata del Centrodestra alla Camera dei Deputati, Collegio Uninominale 12 Parma e Bassa