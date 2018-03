Pescara – Parma 1-4. D’Aversa: “Noi bravissimi”

Pescara-Parma 1-4

Marcatori: 10′ Calaiò, 69′ Ceravolo, 72′ Gagliolo, 79′ Bunino, 83′ Scavone

PESCARA CALCIO 1936: Fiorillo (V.Cap.), Crescenzi, Mancuso, Yamga (69′ Capone), Falco (60′ Bunino), Coda, Valzania, Brugman (Cap.), Pettinari (88′ Cappelluzzo), Perrotta, Mazzotta.

A disposizione: Savelloni, Balzano, Fornasier, Cocco, Fiammozzi, Machin, Gravillon, Carraro, Coulibaly.

All.: Epifani

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Lucarelli (Cap.)(76′ Di Cesare), Calaiò (V.Cap.)(68′ Ceravolo), Baraye, Munari, Insigne (85′ Frediani), Gazzola, Gagliolo, Scavone, Dezi.

A disposizione: Nardi, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Anastasio, Barillà, Di Gaudio, Sierralta.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Assistenti: Sigg. Stefano Bellutti di Trento e Francesco Fiore di Barletta. IV Uomo: Sig. Fabio Natilla di Molfetta.

Note – Calci d’angolo: 3-3. Ammoniti: Valzania (44′), Gazzola (52′), Baraye (65′), Scavone (66′), Perrotta (66′). Recupero: 1’pt, 0’st.

Al 24′ il Parma ha colpito una traversa con Lucarelli.

Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori, il Capitano dell’Acf Fiorentina prematuramente scomparso sette giorni fa.

Dopo il match vinto dal Parma sul Pescara per 1-4, Mister Roberto D’Aversa ha commentato così la gara nella sala stampa dello stadio “Adriatico-Cornacchia”.

“La cosa più importante era dare seguito alla prestazione di Salerno, ma non era scontato dopo essere rimasti fermi un turno, devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare la partita. Sotto l’aspetto tattico non avevamo certezze su come avrebbero giocato i nostri avversari, ma quando una squadra è matura, al di là di come possono giocare gli avversari, sa che la differenza la fa l’interpretazione della partita. E oggi i ragazzi hanno fatto in maniera eccellente sia dal punto di vista del gioco che delle diverse occasioni da concretizzare”.

“Il Pescara? Quando non vengono i risultati viene meno anche l’autostima, ma quel che mi interessa è pensare a casa mia: rispetto a Salerno abbiamo migliorato degli aspetti, come il concretizzare le occasioni e la gestione del pallone, che abbiamo fatto in maniera egregia oggi“.

“Baraye? Quel che dico sempre da quando sono qui è di valutare quel che si fa negli allenamenti, Baraye ha dato una grande risposta, l’ho visto bene negli allenamenti e lo ha confermato oggi che meritava di giocare. Si è visto un Parma cinico? Siamo stati bravi a sfruttare le circostanze: un difetto che ci siamo portati avanti per alcune partite, oggi lo abbiamo migliorato. Era importante dare continuità alle ultime prestazioni, non era semplice ma la miglior medicina è la vittoria: quando si vince così si lavora in maniera più serena“.